Bèlgica tanca bars i restaurants durant un mes

El govern belga ha decidit decretar el toc de queda davant l'allau de contagis en aquesta anunciada segona onada de coronavirus al continent europeu . Segons es va donar a conèixer ahir divendres, el país tanca bars i restaurants durant un mes, malgrat que inicialment havien de tancar a les 23 hores.El govern federal ha destacat que els hospitals s'estan quedant sense llits per atendre els malalts i, per aquest motiu, entre la mitjanit i les cinc del matí no es podrà circular pel carrer sense autorització. Les mesures entren en vigor el 19 d'octubre i al cap de dues setmanes se'n farà una revisió.A banda del toc de queda i el tancament de bars i restaurants, els belgues hauran d'afrontar altres prohibicions. Una d'elles és el fet de només mantenir contacte amb una sola persona fora de la seva llar, i no tres com era fins ara. També, es demana teletreball sempre que sigui possible. La venda d'alcohol no estarà permesa des de les 8 del vespre.Bèlgica té ara mateix la segona taxa d'infrecció per càpita més alta del continent, després de la República Txeca, i 495 habitants de cada 100.000 donen positiu en les proves PCR. Les infeccions s'han disparat i ja sumen 10.000 casos, mentre que la regió de Brussel·les és la que té una incidència més alta a Europa , per sobre d'Ida-Viru Maakond (Estònia) i Navarra.

