Quarantena per passar el Nadal en família: la mesura que proposa Alemanya

Mentre tothom es pregunta què passarà d'aquí a quinze dies, quan finalitzin les restriccions de la Generalitat als bars i restaurants , n'hi ha que pensen també en el que passarà per Nadal i les trobades familiars. A Catalunya encara no hi ha resposta a aquest dubte, si bé la consellera Alba Vergés i el ministre Salvador Illa han avançat que les festes nadalenques no es podran celebrar amb normalitat, sense concretar més. Alemanya ja ha posat sobre la taula alguna opció per salvar el Nadal de la pandèmia. El director de virologia de La Charité de Berlín, Christian Drosten, planteja una "prequarantena" els dies abans de les festes per poder passar-los en família. Drosten és un dels epidemiòlegs que assessora el govern alemany d'Angela Merkel i en aquest cas ha recomanat evitar contactes durant una setmana abans de les festes.De moment aquesta mesura es proposa en l'àmbit individual i això afronta algunes dificultats. Entre elles, els contactes en l'àmbit laboral, en el cas dels nens i adolescents a l'escola i als instituts, així com totes aquelles tasques quotidianes que no es poden fer des de casa."Fins a cert punt, les persones han de sospesar els riscos d'una pandèmia per si mateixes. No hi ha una seguretat absoluta, sempre hi ha riscos residuals", ha assegurat Christian Drosten en una entrevista a Die Zeit . Drosten insisteix que ha de ser l'individu qui decideixi amb quantes persones vol coincidir al llarg del dia i evitar les trobades en benefici d'unes festes nadalenques tradicionals.L'opció de fer quarantenes preventives també es va posar sobre la taula a França fa pocs dies, de la mà de dos premis Nobel d'Economia, Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Tots dos experts demanaven un confinament nacional i estricte els primers 20 dies de desembre. Una mesura que el govern de Macron ja ha rebutjat. El mateix ministre de Sanitat, Olivier Véran, respondre negativament a la proposta en declaracions a diversos mitjans: "França no farà confinaments preventius".