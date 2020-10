Sanitat alerta del risc de mortalitat per als infectats de grip i de Covid-19 alhora

L'evidència recent mostra que la mortalitat dels pacients amb Covid-19 pot duplicar-se quan també estan infectats pel virus de la grip, segons assenyala el Ministeri de Sanitat en una nota, on recomana la vacunació antigripal a les persones que han superat o pateixen el coronavirus i pertanyen als grups prioritzats per risc en la campanya d'aquest any, per "disminuir la probabilitat de complicacions per grip".A més, el govern espanyol estableix que si han tingut el coronavirus de forma lleu o asimptomàtica hauran de vacunar-se després de finalitzar els dies d'aïllament recomanats mentre que en els pacients ingressats per aquesta malaltia serà el personal sanitari el que establirà el moment adequat per administrar la vacuna tenint en compte seva situació clínica.Així mateix, als contactes estrets d'un cas confirmat de Covid-19 que pertanyin als grups en els quals es recomana la vacunació enfront de la grip, es recomana que es vacunin un cop superat el període de quarantena si no han desenvolupat símptomes.El ministeri que dirigeix ​​Salvador Illa recorda que no es coneixen contraindicacions mèdiques per vacunar les persones que han superat la Covid-19 i, en principi, no caldria esperar un temps específic després de la malaltia.Totes les vacunes antigripals disponibles per a aquesta campanya són inactivades. I les contraindicacions que presenten són, com en la majoria de vacunes, el fet de patir una malaltia aguda moderada o greu; haver patit una reacció al·lèrgica greu a algun component de la vacuna o després d'haver rebut una dosi prèvia de vacuna antigripal. Finalment, destaca que la immunosupressió i l'embaràs no són contraindicacions per a la vacuna antigripal inactivada, és més, aquests grups estan prioritzats per a la vacunació