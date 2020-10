Pablo Iglesias demana la nul·litat de la investigació contra ell en el cas Dina

El líder de Podem i vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha optat per recórrer la interlocutòria dictada pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que l'investiga per presumptes delictes de revelació de secrets, danys informàtics i denúncia falsa. Els fets, ara investigats com a "cas Dina" -dins la causa que investiga l'excomissari Villarejo-, es remunten a l'any 2016, quan Iglesias es va quedar una targeta d'un telèfon mòbil que no era seva, sinó d'una exassessora, Dina Bousselham.La targeta comptava amb imatges que posteriorment va publicar el mitjà OkDiario, i el partit ho va voler atribuir a la trama de l'excomissari Villarejo per desprestigiar al partit, malgrat que Iglesias sabia d'on provenien, o si més no aquesta és la premissa que investiga l'autoritat judicial.L'exposició raonada del jutge inclou també la directora dels serveis jurídics de Podem, María Gloria Elizo, els exlletrats de la formació Marta Flor i Raúl Carballedo, així com la mateixa exassessora d'Iglesias Dina Bousselhan i Ricardo Dasaferreira, aquests dos últims per fals testimoni. García-Castellón creu que Iglesias va utilitzar el procediment de manera fraudulenta per intentar aconseguir rèdits electorals. El jutge, que investiga el robatori del mòbil de Bousselham i l'ús dels arxius que contenia, envia la causa a l'alt tribunal en contra del criteri de la Fiscalia Anticorrupció.D'aquesta manera, ara el líder de Podem ha fet un recurs que demana la "nul·litat radical" de la interlocutòria judicial en base a què "no té fonamentació" en proves que sostinguin les acusacions. Segons la defensa jurídica del partit, el jutge ha estat "arbitrari" a l'hora de justificar l'argumentació i de fer que ho dugui l'Audiència Nacional i el jutjat central d'instrucció número 6 de Madrid, establint d'aquesta manera una connexió entre tots dos casos. Així, doncs, aposten perquè el cas es porti a un jutjat ordinari.La defensa considera que hi ha "indefensió" per part d'Iglesias donat que s'ha vulnerat el seu "dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims". La peça judicial s'obre el 19 de març de 2019, quan es troben còpies de la targeta investigada al domicili de Villarejo. És en aquell moment quan Iglesias es persona en la causa, i no a iniciativa de l'actual vicepresident, segons defensen. El jutge, però, creu que la denunciant inicial, Dina Bousselhan, actua a ordres del partit per perjudicar el mitjà de comunicació.

