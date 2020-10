El Govern exigeix a Sánchez una moratòria d'impostos a les empreses afectades per les restriccions

Pere Aragonès ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li exigeix una moratòria d'impostos i de cotitzacions socials per a les empreses afectades per les mesures contra l'expansió de la covid-19 . El vicepresident en funcions de president considera “imprescindible” que s'apliqui aquesta mesura per a IVA, Impost de Societats i cotitzacions de la Seguretat Social, i demana complementar-la amb moratòries de pagament de préstecs i de subministraments bàsics.“No tindria cap mena de sentit” que l'Estat continués cobrant impostos “amb normalitat” quan moltes empreses no poden operar de manera regular a causa de les mesures, reflexiona Aragonès en la carta al president del govern espanyol. Per això li demana que actuï amb la “màxima celeritat”.El màxim responsable de l'executiu en funcions subratlla a la carta que cal prendre les “mesures necessàries” per evitar que empreses solvents hagin de tancar a causa de les accions adoptades per frenar la covid-19.“Aquesta és una exigència urgent, que si depengués de nosaltres ja hauríem pres, i que sumem a la necessitat no atesa d’ajudar econòmicament els pares i les mares que no poden treballar perquè han d’atendre menors en quarantena preventiva”, afirma Aragonès.Prèviament, el text repassa les mesures que la Generalitat ha pres per frenar l'expansió del virus i les que tenen per objectiu “intentar pal·liar” el “perjudici” que aquelles puguin generar sobre els diferents sectors econòmics. Aquestes últimes són les que a parer d'Aragonès no seran efectives si no van acompanyades de la moratòria d'impostos i de cotitzacions socials que exigeix al president del govern espanyol.El vicepresident en funcions de president subratlla la complexitat del moment actual pel que fa a l'àmbit sanitari, però considera que aquesta conjuntura “no ha de fer oblidar” que “cal accelerar” la reactivació social i econòmica a través dels fons europeus.En aquest sentit, a la carta Aragonès també reitera la “necessitat” que la Generalitat gestioni “directament” la part dels fons europeus de reconstrucció “que li corresponen a Catalunya”, per implementar el pla de reactivació dissenyat pel Govern.“Només falta el compromís del govern de l’Estat de traslladar a la Generalitat els recursos europeus que ens corresponen per poder començar a establir les bases de la sortida de la crisi i la construcció d’un futur ple d’oportunitats per a tots i totes i que volem lliure. Un futur que inevitablement passa per l’exercici del dret a l’autodeterminació”, conclou el vicepresident del Govern en funcions de president.

