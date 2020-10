La mala alimentació és responsable de sis milions de morts a l'any

Més de dos terços de les morts per malalties cardíaques a tot el món podrien prevenir amb dietes més saludables, segons un estudi publicat en el European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes, revista de la Societat Europea de Cardiologia (ESC), coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació."La nostra anàlisi mostra que les dietes poc saludables, la pressió arterial alta i el colesterol sèric alt són els tres principals factors que contribueixen a les morts per atacs cardíacs i angina, el que en conjunt es diu malaltia cardíaca isquèmica -assenyala l'autor de l'estudi, el doctor Xinyao Liu, de la Universitat Central South, a la Xina-. Això va ser consistent tant en països desenvolupats com en desenvolupament"."Es podrien evitar més de sis milions de morts reduint la ingesta d'aliments processats, begudes ensucrades, greixos trans i saturats, i sal i sucre afegits, al mateix temps que s'augmenta la ingesta de peix, fruites, verdures, nous i cereals integrals --afegeix--. L'ideal seria menjar 200 a 300 mg d'àcids grassos omega 3 dels mariscs cada dia. A més d'això, cada dia hem d'aspirar a 200 a 300 grams de fruita, 290 a 430 grams de verdures, 16 a 25 grams de nous i 100 a 150 grams de cereals integrals".L'estudi va analitzar les dades proporcionades pel Global Burden of Disease Study 2017, que es va dur a terme a 195 països entre 1990 i 2017. En 2017, hi havia 126,5 milions de persones amb cardiopatia isquèmica i 10,6 milions de nous diagnòstics de la malaltia. La cardiopatia isquèmica va causar 8,9 milions de morts el 2017, el que equival al 16% de totes les morts, en comparació amb el 12,6% de totes les morts el 1990. Entre 1990 i 2017, la prevalença, la incidència i les taxes de mortalitat estandarditzades per edat per cada 100.000 persones van disminuir en un 11,8%, 27,4% i 30%, respectivament. Però els números absoluts gairebé es van duplicar.Els investigadors van calcular la repercussió d'onze factors de risc en la mort per cardiopatia isquèmica. Aquests eren la dieta, la pressió arterial alta, el colesterol de lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) en sèrum alt, la glucosa plasmàtica alta, el consum de tabac, l'índex de massa corporal (IMC) alt, la contaminació de l'aire, l'activitat física baixa, el deteriorament de la funció renal, l'exposició al plom i el consum d'alcohol. Específicament, van estimar la proporció de morts que podrien aturar-eliminant aquest factor de risc.Suposant que tots els altres factors de risc es mantinguessin sense canvis, el 69,2% de les morts per cardiopatia isquèmica en tot el món es podrien prevenir si s'adoptessin dietes més saludables.

