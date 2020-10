La relatora de l'ONU pels defensors dels drets humans demana l'alliberament de Cuixart

Demana el que sap que no donaran: és el que es diu "omplir la papereta".

Per Anonim 1234 el 16 d'octubre de 2020 a les 19:54 0 0

Ella mateixa ja diu "el Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU ja va demanar a l'Estat fa més d'un any que s'alliberessin els presos polítics i el govern espanyol encara no ho ha fet". Ella ja sap que espanya no els alliberarà mai però interpreta el seu paper demanant el que sap que no els hi donaran mai. No us enganyeu: totes aquestes reclamacions són d'organismes que no tenen cap poder real, només serveixen per a donar-nos la raó moralment.