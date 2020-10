El Govern suspèn les sortides de les residències però manté les visites

El Departament de Salut ha decidit suspendre durant 15 dies les sortides curtes de les residències a totes les persones residents no autònomes. La mesura s'engega amb la revisió del pla sectorial en àmbit residencial davant l'elevada transmissió comunitària. Segons el Departament, durant aquest període "es reforçarà" les visites de les famílies.A més, es preveu reforçar el cribratge als professionals de centres residencials, amb proves PCR i amb l'autopresa de mostres de frotis nasal a tots els treballadors que no s'hagin testat els últims 15 dies. L'autopresa estarà supervisada per una infermera, metge o responsable higiènic sanitari de la residència o per professionals de l'Equip d'Assistència Primària, si cal.