El teatre resisteix: «La gent necessita escapar del monotema»

Poques hores després de l'entrada en vigor de les restriccions contra el coronavirus, Albert Triola i Ramon Pujol pujaven a l'escenari de l'Aquitània Teatre per representar per primer cop Smiley, després de l'amor. La seqüela de la comèdia estrenada fa vuit anys per Guillem Clua havia d'arribar al Club Capitol a l'abril, però la crisi sanitària va fer abaixar tots els telons i el teatre de la Rambla va dir adeu per sempre.



La història del text de Clua representa el moment actual del món del teatre a Barcelona, assetjat per les restriccions i la incertesa però lluitant per continuar aixecant el teló. Durant almenys quinze dies les sales poden obrir al 50% d'aforament. Només fins les onze del vespre, un toc de queda que fa trontollar les sessions dobles amb què alguns teatres miren de resistir en aquesta temporada atípica.

Una de les produccions damnificades de les mesures del Govern és Pegados, el musical, que es representava al Teatre Goya a les deu del vespre i ha hagut de suspendre funcions. "Talla la repercussió d'un espectacle que estava funcionant, amb 300 espectadors de mitjana", apunta en declaracions aMercè Puy, productora executiva d'aquesta obra d'El Terrat, que confia a reubicar les funcions en un altre teatre.Les restriccions han enxampat La Jaula de las Locas enllestint els preparatius per iniciar la seva segona temporada al Teatre Tívoli, que en condicions normals pot encabir 1.643 espectadors. Jordi Sellas, productor de l'exitós musical d'Àngel Llàcer, confia en l'acollida del públic i remarca que el teatre és un espai segur. "Al cap d'uns segons t'oblides que dus la mascareta i gaudeixes de l'espectacle", afirma.A l'Aquitània Teatre les restriccions s'han emportat el xou Impro Side Story, que miren de reprogramar. "Ens estem habituant a viure al dia a dia, però el sector requereix planificació per reservar espais i contractar publicitat", constata Sem Pons, un dels quatre cooperativistes que des d'aquesta temporada gestionen la sala, de 326 butaques.

Sales més petites com Versus Glòries, amb 96 localitats, també refan la programació a corre-cuita. La retallada d'aforament ha obligat a suprimir funcions del monòleg El motivador. "L'intèrpret ve des d'Arbúcies i amb el 50% no li surt a compte baixar cada dia", relaten des d'aquest teatre del Fort Pienc. "Hi ha qui diu que som valents, però és més valent el públic per perdre la por i venir al teatre", sostenen.

Els entreactes desapareixen i les mesures de desinfecció són escrupoloses per garantir que el teatre sigui un espai segur

"El sector quedarà molt tocat, però la comèdia i l'humor són l'única sortida a la crisi", defensa Mercè Puy (El Terrat)

Entre trucades per recol·locar espectadors, la confundadora de la Sala Flyhard, Clara Cols, reivindica el valor del teatre perquè la gent pugui "escapar del monotema". Aquesta sala de Sants va engegar motors de nou al setembre exhaurint entrades i creua els dits perquè es mantinguin les gires pel territori, com la que porta la producció Lo nuestro a vuit municipis del país. "Si una funció en un teatre municipal ja és deficitària, al 50%, més, però demanem que no es toquin els pressupostos que ja estan tancats", assenyala.La gran pregunta que es fa el món teatral és quant de temps poden aguantar les sales amb les actuals restriccions d'aforament i horari. "És insostenible pagar el lloguer a fons perdut durant un any i mig fins que l'activitat remunti", sostenen fonts del sector, que preveuen tancaments de sales al novembre si les administracions no concreten noves línies d'ajudes. La declaració de la cultura com a bé essencial, si bé ha permès mantenir oberts els teatres, representa una arma de doble tall perquè en mantenir l'activitat les ajudes són més tímides.L'altre temor estès en el sector és l'estigmatització dels espais tancats com a focus de contagi. Per minimitzar riscos, els teatres fan entrar els espectadors de forma esglaonada, separen els grups a la platea i apliquen escrupoloses mesures de desinfecció que converteixen les sales en espais on es minimitzen riscos. Els entreactes, a més, són història, com en el cas de La Jaula de las Locas, que ha condensat la funció per evitar que els espectadors es barregin.Com a símptoma de l'estat d'ànim del públic, la venda anticipada ha caigut sota mínims. "Cada cop que s'anuncien noves restriccions, les vendes s'aturen en sec", explica Pons, i reclama a les institucions que traslladin el missatge que "remen a favor" del sector i comuniquin que la cultura és segura. Ara els espectadors compren entrades la mateixa setmana o fins i tot el mateix dia de la funció, reconeix Sellas, esperançat de poder recuperar l'aforament del 70% en un futur no molt llunyà.L'actual ocupació màxima del 50% representa un "sotrac" per a la viabilitat dels espectacles, explica Cols. La seva sala produeix les obres que representa, fet que li permet estar menys exposada, però en d'altres les companyies cobren un tant per cent de la recaptació per la venda d'entrades. "El Govern no està prenent mesures doloroses, les estan prenent els treballadors", lamenta Pons.Treballadors que van perdre la seva font d'ingressos durant el confinament i que a més en molts casos no tenien dret d'atur. És el cas de l'actor Marc Ribera, que va viure amb "pànic" l'aturada de primavera. "Fins i tot em vaig plantejar si podria tornar a ser actor", reconeix el coprotagonista de Here Comes Your Man, en cartell al Teatre Gaudí fins dijous.L'intèrpret, que ha actuat en sèries com ara La Riera o Vida Perfecta, explica les dificultats que va passar per poder sol·licitar l'ajut extraordinari del SEPE per a actors. "Em van donar l'ajuda al juliol, un mes abans d'estrenar Here Comes Your Man", relata. L'intèrpret va poder "sortir del forat" gràcies a un ajut de Netflix i un altre de l'entitat de drets d'autor AISGE. Com a dramaturg està creant l'obra Para darte de comer aparte.I si el circuit teatral privat barceloní pateix les limitacions, el panorama de les sales privades del territori encara és més ombrívol. A Tarragona, l'Ajuntament va clausurar totes les activitats culturals, una decisió que va obligar a tancar la Sala Trono. "Si no torna la normalitat haurem de prendre decisions", afirma Joan Negrié, gerent d'aquest espai de la capital del Tarragonès dedicat a la dramatúrgia contemporània. Amb l'espasa de Dàmocles dels embats de la crisi sanitària, el teatre malda per sobreviure. "El sector quedarà molt precaritzat, però la comèdia i l'humor són l'única sortida a aquesta crisi", defensa Puy, que el 18 de novembre durà L'Èxit de la Temporada al Teatre Victòria. "Tindrem setmanes millors i pitjors, però l'alternativa era tancar", rebla Sellas. L'espectacle ha de continuar.

