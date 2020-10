La patronal de l'oci nocturn recorre al TSJC les noves restriccions del Govern

Altres notícies que et poden interessar

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha interposat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució del Govern que decreta el tancament de bars i restaurants durant 15 dies, segons ha anunciat l'entitat en un comunicat.L'organització empresarial ha sol·licitat a la justícia que suspengui les restriccions que afecten bars i restaurants però també als establiments de joc com a mesura cautelaríssima. Els representants del sector veuen "manca de proporcionalitat de les mesures, arbitrarietat, ineficàcia i tracte discriminatori envers altres activitats" en el decret publicat per l'executiu.A més, Fecasarm defensa que la decisió de la Generalitat és contrària a una resolució dictada pel TSJC que feia referència a la limitació de l'hora de tancament dels locals. En aquella ocasió, recorden, el tribunal va tombar la mesura perquè era "desproporcionada". "Si tancar abans per evitar la mobilitat ja era desproporcionat, tancar totalment les activitats encara ho és més", assenyalen.L'entitat considera que "hi havia moltes mesures prèvies menys restrictives del dret a la llibertat d'empresa" com ara limitar l'aforament interior, reduir el nombre de comensals per taula de sis a quatre, permetre les activitats en espais exteriors o imposar el registre d'assistents. Per això, creuen que "és il·legal" adoptar la mesura que perjudica més els drets de les persones i fer-ho de manera "indiscriminada" a tot el territori.També al·leguen que la decisió de la Generalitat és "ineficaç" perquè les persones continuaran reunint-se "en espais més insegurs i els contagis seguiran pujant"."En la resolució recorreguda s'apliquen a altres sectors, com ara al comerç o gimnasos, mesures menys restrictives com ara reducció de l'aforament o aplicació del pla sectorial corresponent", apunta Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de Fecasarm. "Al sector de la restauració no es fa i se li aplica la mesura més restrictiva de drets", continua.

