Netflix assalta Hollywood i agrupa una desena d'estrelles per a una nova pel·lícula

Netflix ha arribat a Hollywood per quedar-se. El gegant multinacional de servei per a streaming segueix apostant per la producció pròpia de sèries i pel·lícules a nivell internacional, sobre tots els gèneres i amb una enorme inversió. Desenes de directors de renom, intèrprets i guionistes de renom han acabat engolits per la multinacional, que segueix bombardejant l'actualitat amb nous projectes. I la sorpresa ha arribat amb la nova pel·lícula d'Adam McKay -responsable de films com Vice o The Big Short- que s'estrenarà el 2021.Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Matthew Perry, Kid Cudi i Ariana Grande són la desena d'estrelles confirmades per al repartiment de la comèdia satírica Don't Look Up, encara sense data d'estrena, cap imatge del rodatge ni cap previsió -tenint en compte la situació del coronavirus a tot el planeta, sobretot als Estats Units-. McKay dirigirà i escriurà sobre dos astronautes que s'endinsen en un viatge de sis mesos per tot el món, advertint la humanitat d'un perill imminent: un meteorit s'estavellarà contra la Terra i destruirà el món.La maquinària de Netflix segueix sense aturador en la producció pròpia. L'empresa està decidida a crear tot un univers de productes audiovisuals sota la seva marca, sigui el gènere que sigui, sigui el format que sigui. La revista Deadline, qui ha avançat el repartiment, explicava que DiCaprio ha estat el més reticent a sumar-se al projecte per por a què el calendari de rodatge xoqués amb el de la nova pel·lícula de Martin Scorsese que roda amb Apple TV+, on també participa Robert De Niro.Tendo Nagenda, cap de producció de Netflix, va afirmar en declaracions a The Hollywood Reporter que stan buscant una gran i exitosa franquícia a l'estil de Harry Potter i Star Wars per afegir-la al seu catàleg. Nagenda assegura que el millor seria trobar un personatge públic "reconeixible", sense que hagi estat explotat anteriorment per altres motius. Un protagonista de l'estil del mag Potter o del jedi Skywalker.Tot i aquesta línia, el cap de producció de l'empresa assegura que la seva intenció, "el seu projecte somiat", és trobar una franquícia original (posa d'exemples Jumanji o Avatar), sense estar basada en cap novel·la, còmic o videojoc, i que funcioni amb el públic. Ho deixa clar: "Netflix és el lloc ideal per a produccions d'aquest estil, no els grans estudis"

