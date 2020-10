Vall d'Hebron, obligat a rebutjar pacients del SEM durant 24 hores pels brots de Covid a l'hospital

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha passat 24 sense acceptar pacients derivats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a causa dels brots de Covid-19 que s'hi han registrat. Tal com ha pogut saber, l'aturada de derivacions des del SEM ha durat des del matí d'aquest dijous fins avui.Ara, segons asseguren les mateixes fonts, el funcionament de l'hospital ja ha tornat a la normalitat i insisteixen que es va prendre la decisió per "prudència". Els brots de Covid-19 es van detectar a partir del 12 d'octubre, segons va informar el centre sanitari a través d'un comunicat. Això va obligar a restringir les visites i acompanyaments a pacients, i a fer per via telemàtica per sessions clíniques amb més de sis persones.Els menjadors de l'hospital també van quedar reservats per al personal que fa torns de 12 hores i guàrdies. L'hospital, però, no va informar de les afectacions en les derivacions del SEM. Pel que fa a l'entrada de persones externes als menjadors, aquesta ha quedat vetada per l'ordre de tancament de bars i restaurants de la Generalitat.Arran de la detecció dels brots, els treballadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron van rebre un correu electrònic informant-los que s'haurien de sotmetre a PCR si havien estat en contacte amb algun positiu.Aquest divendres el matí l'hospital ha anunciat que els brots estaven "controlats" amb una "afectació mínima" de professionals i pacients. Per evitar que sorgeixin nous brots, l'hospital començarà un cribratge massiu a les seves instal·lacions aquest cap de setmana.Tot i que es doni la situació per estabilitzada, es mantenen restriccions en l'acompanyament i visites a pacients, i continua limitant-se a sis persones la capacitat màxima de les sessions clíniques.Segons ha avançat l'ACN, els brots a l'hospital han provocat que hi hagi 28 pacients i 12 professionals afectats, la majoria asimptomàtics o amb símptomes lleus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor