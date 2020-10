L'extresorer de CDC admet davant del jutge el blanqueig de capitals del partit

L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admès aquest divendres davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el cas del 3%, el blanqueig de capitals que duia a terme el partit a través de les donacions dels seus dirigents. D'aquesta manera, ha confirmat la tesi de la Fiscalia Antocorrupció sobre el finançament irregular de CDC just abans que el magistrat hagi hagut de suspendre la declaració per problemes tècnics en la videoconferència.Osàcar, que compleix condemna pel cas Palau i es troba en tercer grau penitenciari, està processat en una de les peces del cas 3% i també imputat en una altra causa separada anomenada "Donacions Blanqueig". En aquesta altra causa també hi ha imputats els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias.Segons han informat fonts jurídiques a Europa Press la declaració s'ha hagut de suspendre per problemes de so. Abans, però, Osàcar ha dit a preguntes de la Fiscalia que estava d'acord amb el relat del ministeri públic en altres escrits relacionats amb altres peces del 3%. El fiscal sosté que dirigents de CDC van ingressar quantitats d'entre 1.500 i 3.000 euros entre 2008 i 2015 blanquejant així donacions en efectiu entregades per empresaris.

