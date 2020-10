Un policia local de Cambrils, investigat en un operatiu contra una xarxa de prostitució

Un operatiu contra una xarxa de prostitució il·legal ha afectat també un agent de la Policia Local de Cambrils. L'Ajuntament ha obert un expedient disciplinari contra ell i ha aplicat mesures cautelars. El treballador ja ha lliurat l'arma i l'acreditació i actualment no ocupa el seu lloc de treball.L'Ajuntament de Cambrils, que ha actuat des del moment en què va tenir coneixement de l'assumpte, ha recalcat que hi ha una acció judicial en tràmit i que per tant de moment només es tracta de mesures preventives. En aquest sentit, ha demanat el màxim respecte a la presumpció d'innocència, al dret a l'honor i a la protecció de dades del treballador investigat.També es compromet a col·laborar de forma plena i absoluta amb les autoritats judicials i, en cas que es confirmin els fets investigats, a actuar amb contundència i prendre les mesures necessàries.

