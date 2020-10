La immunitat de grup davant la Covid és una «fal·làcia perillosa», segons 80 científics

La immunitat de grup davant la Covid-19 és una "fal·làcia perillosa" sense base científica, segons afirmen 80 investigadors en una carta oberta publicada a la revista The Lancet El document, batejat com a Memoràndum John Snow (el nom d'un dels fundadors de l'epidemiologia moderna) està signat per especialistes de camps molt diversos i defensa el control del contagi com l'única opció eficaç, a hores d'ara, per prevenir l'expansió del coronavirus.En aquest sentit aposten per mantenir les restriccions a curt termini, tot i que reconeixen que condueixen a la desmoralització i disminueixen la confiança de la gent. Però insisteixen que aquesta és l'única manera de protegir la salut i l'economia: "Protegir les nostres economies està inextricablement lligat a controlar la Covid-19".

És per això que davant la segona onada, i el retorn de la teoria de la immunitat de grup, publiquen aquest document assegurant que es tracta d'una "fal·làcia", ja que no funciona. A més que a la pràctica pot suposar una transmissió descontrolada que implicaria posar en risc la salut de la major part de la població.A més, també recorden que encara no hi ha evidències d'immunitat mantinguda després de la infecció per coronavirus. I per tant, no hi ha garantia de tenir anticossos per sempre, fent que es poguessin repetir les onades uns quants anys. Per tot plegat, es posaria encara sota més pressió als sistemes de salut dels països.