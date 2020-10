El Japó planeja llançar aigua radioactiva de Fukushima al mar

El Govern del Japó planeja llançar a l'oceà Pacífic un milió de metres cúbics d'aigua radioactiva tractada que es va filtrar a la planta d'energia nuclear de Fukushima després dels ensorraments del nucli pel terratrèmol i el tsunami del 2011.Fonts oficials de l'administració japonesa han assegurat que la decisió podria ser presa aquest mes, segons informa l'agència de notícies Kyodo News, i posaria fi a el debat que ha durat més de set anys sobre què fer amb aquesta aigua.El primer ministre japonès, Yoshihide Suga, va assegurar el mes passat que el govern volia "prendre una decisió com més aviat millor" sobre com tractar l'aigua durant una visita a la planta de Fukushima. Al setembre, l'aigua emmagatzemada ascendia a 1,23 milions de tones i omplia 1.044 tancs.Davant d'aquesta possible sortida per a l'aigua emmagatzemada, que no tindria lloc fins d'aquí dos anys i trigaria dècades a completar-se, els pescadors i residents locals s'hi han oposat a causa de la por a que els consumidors evitin el marisc de la zona, mentre que organitzacions de la societat civil han mostrat preocupació per l'impacte ambiental que podria tenir aquest abocament.Corea del Sud és un dels països que, actualment, prohibeix les importacions de mariscs i altres productes agrícoles de la zona per les filtracions que es van produir després del desastre del 2011, restriccions a les importacions que podrien augmentar si finalment aquesta és la sortida per la qual opta el Govern de Suga.

