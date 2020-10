La Xina administra les primeres dosis de la vacuna contra la Covid a grups d'alt risc

Altres notícies que et poden interessar

La Xina ja està començant a administrar la vacuna contra la Covid-19 de l'empresa Sinovac. Segons s'han fet ressò diversos mitjans , les autoritats sanitàries de la ciutat de Jiaxing (a la província oriental de Zhejiang) estan aplicant les primeres dosis del medicament a la població de més alt risc i tenen previst oferir-la gradualment als residents en situacions especials.Segons el Centre pel Control i la Prevenció de Malalties (CDC) de la ciutat asiàtica, la vacuna es proporcionarà "en un futur a persones d'entre 18 i 59 anys" per un preu d'uns 400 iuans (uns 50,90 euros). Seran dues injeccions que s'hauran d'administrar en un interval de 14 a 28 dies.Malgrat que ja s'hagin començat a repartir les primeres dosis, la vacuna de Sinovac encara no té una llicència per la seva comercialització, i per tant, només pot ser administrada en casos excepcionals. En aquest cas, només s'han vacunat persones que fan treballs considerats "d'alt risc" com ara sanitaris o empleats de programes de prevenció de la Covid-19.Mitjans estatals com el Global Times, citen a un empleat del CDC, explicant que ja tenen "centenars de vacunes" encara es continua treballant sobre com i quan es distribuiran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor