La reforma del Poder Judicial, únic interès compartit de PSOE i PP

El clima de crispació política a l'Estat per la gestió de la pandèmia enfronta des de l'inici de la crisi sanitària el PP i el PSOE. En plena guerra sense treva del partit de Pablo Casado en contra del govern de coalició de Pedro Sánchez amb Podem, però, s'entreveu una qüestió en què els interessos de les dues parts poden coincidir: la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).



L'òrgan de govern dels jutges, nomenat pel Congrés dels Diputats, manté una majoria conservadora que no correspon a l'aritmètica parlamentària actual. L'anomalia es produeix perquè des de fa dos anys els 21 membres del CGPJ tenen el mandat caducat, inclòs el seu president, Carlos Lesmes, també president del Tribunal Suprem. Els intents de pacte entre PSOE i PP per desencallar la renovació del consell se n'han anat en orris al darrer moment perquè el partit de Casado va fer marxa enrere al mes de juliol.

El primer intent de desbloqueig, ara fa dos anys, va frustrar-se en filtrar-se un missatge del llavors portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què defensava que amb el pacte els populars controlarien la sala segona del Tribunal Suprem "per la porta de darrere". Aquest estiu es va conèixer un segon intent de pacte, desvelat per l'exportaveu popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, després de ser cessada del càrrec.Per forçar el PP a acordar una renovació, el PSOE ha registrat de la mà de Podem una proposició de llei per abaratir la majoria necessària per triar els membres del CGPJ . Fins ara calen tres cinquenes parts dels diputats, una majoria reforçada per obligar al consens entre les dues principals formacions, i la iniciativa dels partits de la coalició de govern busca que sigui suficient la majoria absoluta.La proposició de llei ha incendiat el debat polític i ha arribat fins i tot a Brussel·les. Des de la capital europea, el líder del PP va amenaçar Sánchez de dur la reforma als tribunals europeus i la mateixa Comissió Europea va avisar aquest dijous que seguia "amb atenció" la reforma i que el CGPJ havia de garantir la independència judicial. Fins i tot Cs advertia que el canvi en la forma d'elecció dels membres del Consell podia posar en perill l'arribada de fons europeus Però el cert és que a la reforma del sistema de tria de la cúpula del CGPJ li manquen suports. Cs forma un bloc compacte amb els populars a l'hora de denunciar que aquesta mesura afecta la independència judicial. A més, dins del bloc de partits que van facilitar la investidura, PNB i Més País no són partidaris del canvi normatiu.Les cartes del joc negociador de populars i socialistes han quedat sobre la taula aquest divendres, quan Sánchez es va mostrar obert a desar al calaix la reforma si el PP accedeix a pactar la renovació. Per la seva banda, Casado accepta seure a negociar amb els socialistes si veten Podem a la negociació.La segona premissa és simptomàtica perquè, fins ara, el PP exigia al PSOE el trencament de la coalició de govern amb Podem per poder arribar a pactes amb l'executiu. La porta dels populars a negociar la renovació del CGPJ ja s'havia obert hores abans amb les paraules del secretari de Justícia del PP, Enrique López, afirmant que el PP estava obert a negociar si es deixava la formació de Pablo Iglesias fora de l'equació. La picada d'ullet per part de Sánchez va venir quan va recordar divendres als populars que la negociació la pilotarà el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo.L'argument del PP per aïllar Podem del pacte és que es tracta d'un partit "imputat, que carrega contra el jutge, el Rei i defensa a batasunos, independentistes i dictadors bolivarians". Però una raó més prosaica sobrevola tota la negociació: si Podem nomena jutges al CGPJ o només PSOE i PP participen en la tria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor