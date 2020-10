Llum verda del TSJC a les restriccions del Govern per frenar el coronavirus

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat totes les restriccions aprovades pel Govern per frenar la corba de contagis de coronavirus. El tribunal, que ha pres la decisió aquest matí, havia de revisar tres mesures concretes que afectaven drets fonamentals, com són la limitació de les reunions a un màxim de sis persones, les classes telemàtiques a la universitat, i la limitació de l'aforament als actes religiosos. La sala contenciosa, en una decisió que ha tingut un vot particular, considera que les restriccions es poden adoptar tenint en compte la situació epidemiològica de Catalunya.En la interlocutòria, de 29 pàgines inclòs el vot particular, el tribunal diu que la limitació del dret de reunió s'ha d'interpretar d'acord amb la jurisprudència constitucional i que queda salvaguardat. Amb l'ensenyament a distància, els jutges consideren que és una "modulació de la forma de prestar docència" i conseqüent amb l'impacte de l'epidèmia sobre la població jove. Pel que fa als actes religiosos, no consideren que limitar-ne l'aforament sigui una restricció desproporcionada.La resolució aprovada pel Govern s'ha publicat aquesta matinada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i entra plenament en vigor després de l'aval de la justícia. Ahir a la tarda, la Fiscalia Superior de Catalunya va comunicar que no s'oposaria a les mesures. El ministeri públic va emetre un informe un informe en què no posava objeccions a les restriccions anunciades -que inclouen limitacions d'aforament dels comerços i centres culturals, el tancament de bars i restaurants, i també d'alguns locals de serveis- i sosté que no suposen cap vulneració de drets fonamentals ni són desproporcionades. Tot i així, la sala contenciosa no va pronunciar-se ahir tal com esperava la Generalitat i ho ha fet aquest migdia.La decisió es pren després d'un estira-i-arronsa entre el TSJC i el Govern. Ahir al migdia, el tribunal va demanar a la Generalitat aclarir quines restriccions suposaven vulneracions de drets i requerien, per tant, l'aval del tribunal, i també requeria als serveis jurídics corregir els errors de forma detectats en la resolució. El Govern va presentar un escrit al jutge amb les concrecions requerides, però no va corregir els errors de forma. Per tot plegat, el TSJC va ajornar la decisió fins aquest divendres, tot i que els plans inicials de la Generalitat passaven per tenir l'aval judicial ahir mateix.En tot cas, fonts consultades perapuntaven ahir que els serveis jurídics havien treballat per aconseguir que l'entrada en vigor de les restriccions es fes aquest matí, amb la publicació al DOGC aquesta matinada. Així s'ha fet, malgrat que s'ha deixat en suspens a l'espera del TSJC l'aplicació de les restriccions que afecten drets fonamentals i que ara ja tenen l'aval del jutge i són plenament vigents durant els propers quinze dies. Els restauradors, un dels col·lectius més afectats per les restriccions, s'han manifestat aquest divendres preveuen recórrer la decisió de la Generalitat.La bateria de mesures anunciades dimecres pel Govern i aplaudides ahir pel Ministeri de Sanitat tenen per objectiu reduir els contagis de coronavirus a les portes de la segona onada. Contemplen el tancament de bars i restaurats, que només podran fer servei a domicili o per emportar, i limitacions d'aforament al comerços. La Generalitat vol que la societat limiti al màxim la mobilitat i els contactes amb persones de fora de la bombolla, i per això hi haurà sancions d'entre 300 i 6.000 euros per a la gent que se salti les restriccions.Tot i això, el mateix doctor Argimon admetia aquest matí que les mesures no serviran per doblegar la corba, però sí per guanyar temps davant del fet que la pressió hospitalària comença a incrementar-se. Ara com ara, no es contempla demanar un confinament perimetral de Catalunya, perquè els casos són interns i no exportats d'altres zones de l'Estat o altres països.Les restriccions s'han pres tot assumint el seu impacte econòmic i les inconcrecions dels ajuts per pal·liar-lo, el xoc amb els sectors afectats, especialment el de l'hostaleria i el de la cultura, i el cost social que impliquen unes mesures impopulars. "Cal actuar avui per evitar un confinament total en les pròximes setmanes", advertia ahir Pere Aragonès, al capdavant d'un Govern en funcions que esgota els darrers mesos de la legislatura al volant de la turbulenta gestió de la pandèmia.La Generalitat, que ha criticat durament com el govern espanyol va pilotar la primera onada i que ha assenyalat la Comunitat de Madrid com a exemple de mala gestió, afronta ara la prova del cotó. El tràgic balanç de víctimes acumulat, el sistema sanitari a la corda fluixa durant el pic, la intervenció tardana, el desconfinament amb presses i els dèficits del propi Govern a l'hora de combatre els rebrots a principis de l'estiu sense un sistema de rastreig prou sòlid són alguns dels elements de l'historial acumulat que han pesat a l'hora de dissenyar una resposta que busca esquivar errors ja experimentats.

El TSJC ratifica les restriccions by naciodigital on Scribd

