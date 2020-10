Iglesias renova el compromís de regular els lloguers a tot l'Estat

Esta mañana me he reunido con representantes de sindicatos de inquilinos de todo el país. Les he trasladado que trabajamos en el seno del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres suscrito en el programa de la coalición. Hilo 👇 pic.twitter.com/A3WKXYN9Nx — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 16, 2020

El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, s'ha compromès a estendre la regulació del preu dels lloguers aprovada a Catalunya a tot l'estat espanyol. En una reunió amb representants dels Sindicats de Llogaters de tot l'Estat, Iglesias ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez treballa per implementar una mesura que forma part del pacte de govern a la Moncloa.Alguns veus del PSOE, però, han expressat públicament les seves reticències a complir el pacte. La cara visible d'aquesta oposició interna ha estat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, que ja al gener va rebutjar la iniciativa assegurant que no havia tingut "èxit" a les ciutats on s'havia aplicat.Avui, però, Iglesias, ha volgut renovar el compromís del govern espanyol. "Milers de famílies han de pagar un elevadíssim percentatge del seu sou a pagar el lloguer", ha dit a través del seu compte de Twitter.El vicepresident espanyol ha qualificat d'"urgent" dotar ciutats i comunitats autònomes d'eines per regular els preus i ha assegurat que la llei aprovada a Catalunya marca "el camí a seguir". "En plena situació de pandèmia, la garantia del dret a l'habitatge és una urgència inajornable", ha assegurat Iglesias.Els Sindicats de Llogaters ha assegurat que en la reunió amb Iglesias han constatat la "voluntat" del govern espanyol d'ampliar la regulació a tot l'Estat i de "blindar" la regulació a Catalunya.

