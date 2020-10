Un estudi de l'OMS conclou que l'ús de remdesivir té «poc efecte» en la mortalitat de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els tractaments amb remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir i interferó tenen "poc o cap efecte" en la reducció de la mortalitat al cap de 28 dies o en l'evolució hospitalària de pacients hospitalitzats amb Covid-19, segons els primers resultats de l'assaig "Solidaritat" posat en marxa per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).En només sis mesos, aquest estudi, l'assaig més gran de control aleatori del món sobre opcions terapèutiques de la Covid-19, ha generat proves concloents sobre l'eficàcia d'aquests medicaments de nova aplicació pel tractament del coronavirus.En l'estudi, que abasta més de 30 països, es van examinar els efectes d'aquests tractaments en la mortalitat general, la iniciació de la ventilació i la durada de l'estada hospitalària en els pacients. Altres possibles usos d'aquests fàrmacs, com ara, en el tractament de pacients en la comunitat o per a la prevenció, haurien d'examinar-se mitjançant diferents assajos.Segons l'OMS, els progressos aconseguits pel "Solidaritat" demostren que és possible realitzar grans assaigs internacionals, fins i tot durant una pandèmia, i ofereixen la promesa de respondre de manera ràpida i fiable a qüestions crítiques de salut pública relatives a la terapèutica.A hores d'ara, la plataforma mundial de l'assaig "Solidaritat" està llesta per avaluar ràpidament noves opcions de tractament prometedores, amb gairebé 500 hospitals oberts com a centres d'assaig. S'estan considerant per a la seva avaluació nous medicaments antivirals, immunomoduladors i anticossos monoclonals anti-SARS COV-2. Els resultats de l'assaig s'estan examinant per a la seva publicació en una revista mèdica i s'han carregat com preimpressió a medRxiv.

