Un 59% dels jutges creu que el judici de l'1-O ha reforçat la imatge de la justícia espanyola a Europa

El 59% dels jutges espanyols considera que el judici de l'1-O al Tribunal Suprem -que es va saldar amb penes de nou a tretze anys de presó per un delicte de sedició contra els líders independentistes- va servir per reforçar la imatge de la justícia espanyola a Europa. Per contra, un 23% considera que la va debilitar. És lleugerament superior el percentatge de jutges que creu que el judici de l'1-O va reforçar la imatge de la justícia a Espanya. Un 68% considera que la justícia en va sortir enfortida, mentre que un 21% considera que en va sortir debilitada.Així es desprèn de l'enquesta a 1.000 jutges i magistrats espanyols feta per Metroscopia entre els dies 8 i 22 de setembre d'aquest any. El 99% dels enquestats assegura que se sent "totalment independent" per prendre decisions en l'exercici del seu càrrec i afirmen també no haver rebut mai "suggeriments o pressions" per part de governs o del propi Consell General del Poder Judicial (CGPJ). De tota manera, el percentatge és inferior si es pregunta pels mitjans de comunicació. Un 72% no es veu afectat per la pressió mediàtica, però un 9% diu que "amb freqüència" se sent pressionat. La majoria, un 84%, pensa que els mitjans no reflecteixen adequadament la tasca judicial.Un 32% dels jutges d'Espanya assegura que "mai" té en compte les pressions que pot haver rebut a l'hora de dictar sentència, mentre que un 52% assegura que "rarament" les té en compte.El 83% apunta que tots els governs -sigui quina sigui la seva ideologia- tenen més interès a controlar la justícia que no pas a dotar-la de mitjans per fer-la més àgil i eficaç. Quasi el 90% reconeix que els polítics eludeixen la seva responsabilitats i opten per judicialitzar qüestions complexes abans d'assolir acords. El 92% creu que la funció de la justícia és vetllar pel compliment de la llei i el 98% considera el poder judicial "l'última salvaguarda" dels drets i llibertats dels ciutadans.

