Protesta a Barcelona pel tancament de bars i restaurants: «L'hostaleria no és el problema»

El sector de la restauració s'ha manifestat aquest divendres al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a les portes de la Generalitat, per rebutjar l'ordre de tancament de bars i restaurants ordenada pel Govern , que ha entrat en vigor avui. Amb el lema "L'hostaleria és segura", treballadors i representants del sector han reivindicat els establiments com espais segurs.Els manifestants han fet repicar cassoles i alguns han llançat ous contra els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra que blindaven l'accés al Palau de la Generalitat, també custodiat amb tanques. Més tard, s'han manifestat al centre de Barcelona i han tallat la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Gran Via.Els restauradors ja van avisar aquest dimecres que presentarien batalla per intentar revertir l'ordre de tancament de la Generalitat. El Gremi de Restauració de Barcelona va anunciar que recorreria als tribunals i va prometre una "oposició frontal" a la mesura per part dels establiments de la capital.El Govern ha anunciat línies d'ajudes directes i avals al sector, però els restauradors ho veuen insuficient. Segons Pimec, bars i restaurants deixaran d'ingressar 780 milions d'euros pel tancament de 15 dies que ha decretat el Govern. La patronal assegura que aquesta xifra equival al 71% dels beneficis que té el sector en un any normal. Per això, l'organització empresarial reclama un esforç a la Generalitat per augmentar el pressupost de les ajudes anunciades de 40 milions d'euros.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no s'ha pronunciat encara sobre aquesta qüestió i la Generalitat, entenent que no podien esperar, ha optat finalment per publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució amb totes les mesures, i amb una disposició que deixa en suspens aquelles qüestions que afecten drets fonamentals i sobre les quals s'hi ha de pronunciar la justícia.

