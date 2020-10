Desmantellen dos clans per robar objectes valorats en 60.000 euros i 3.600 quilos d'alvocats

La Guàrdia Civil ha desmantellat dos clans a les comarques alacantines de la Marina Alta i Baixa que en total havien robat objectes valorats en 60.000 euros en habitatges i obres, i 3.600 quilos d'alvocats.A la primera operació, s'han resolt 42 delictes de robatoris i furts en habitatges d'urbanitzacions aïllades i obres en construcció de les localitats de Calp, Benissa, Moraira, Altea i Callosa d'en Sarrià (Alacant), informa l'institut armat en un comunicat.Els lladres, especialitzats en el robatori de bicicletes, solien aprofitar les hores de menys trànsit dels residents per accedir a l'interior i sostreure objectes que poguessin tenir una sortida fàcil al mercat com, ara eines. Les bicis les robaven forçant el cadenat o escalant per les façanes per portar-les dels balcons.Dies després, els tres sospitosos acudien a mercats de segona mà de municipis de la Marina Alta i Baixa per vendre-les i aconseguir diners en metàl·lic. Però no exposaven directament els objectes robats, sinó que els amagaven en un bany de minusvàlids, del qual havien aconseguit una clau, i d'allí els anaven traient a demanda dels compradors.Es tracta de dos homes i una dona que pertanyen a un mateix clan, investigats per 42 delictes de robatoris amb força i furts d'objectes valorats en uns 60.000 euros i per un delicte de pertinença a grup criminal. Gran part del que sostret va ser recuperat i retornat gràcies a les intervencions en mercats.En una altra operació, l'equip policial ha investigat a cinc homes relacionats amb la sostracció de 3.600 quilos d'alvocats. Les indagacions es van iniciar el setembre de 2019 i apuntaven cap al terme municipal de Polop (Alacant) com el lloc d'assentament del grup.Des d'allà es traslladaven en les seves furgonetes fins als cultius, on trencaven les reixes delimitadores o les saltaven per sostreure el fruit dels arbres. Per al transport utilitzaven les caixes que els agricultors tenien en el terreny i les portaven a una finca, on les emmagatzemaven fins que els poguessin donar sortida al mercat negre.Als cinc lladres, ja investigats per la Guàrdia Civil, se'ls atribueixen 11 delictes contra el patrimoni, pels quals haurien sostret més de tres tones i mitja d'alvocat valorades en més de 12.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor