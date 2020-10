Cuixart reclama per carta a Sánchez l'amnistia

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, adreçarà una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li que sigui "valent" i impulsi l'amnistia per a tots els represaliats del procés independentista. "Creiem sincerament que una amnistia que posi el comptador a zero és fonamental", assegura l'activista en la missiva just el dia en què es compleixen tres anys del seu empresonament juntament amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.Cuixart emplaça Sánchez a "rectificar el despropòsit del seu predecessor", Mariano Rajoy, i argumenta que ni l'indult ni la reforma del delicte de sedició suposen una solució per al conflicte amb Catalunya. "Abandoni la por i faci aquest pas decisiu per afrontar d'una vegada per totes un diàleg sense condicions i una negociació honesta per resoldre el conflicte", insisteix el president d'Òmnium, que defensa que l'amnistia té cabuda a la Constitució espanyola i és viable aprovar-la amb la majoria que va permetre la investidura del líder del PSOE.També argumenta que l'amnistia suposa una oportunitat per reconèixer una "injustícia col·lectiva" que afecta a més de 2.850 persones "per exercir drets com el de manifestació o la llibertat d’expressió" i, per tant, és també una oportunitat per posar fi al que considera una "anomalia europea". Abans de ser enviada, Òmnium ha posat en marxa una acció per recollir signatures de ciutadans per a la carta que rebrà Pedro Sánchez.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat aquest divendres que l'amnistia seria un "primer pas" per encarar la resolució d'un conflicte polític que no culminarà, ha advertit, fins que els catalans puguin exercir el dret a l'autodeterminació. Mauri ha titllat de "vergonya" que, tres anys després, Cuixart continuï empresonat.Aquest divendres, Òmnium ha instal·lat a plaça Catalunya una acció que s'inspira en la que va impulsar Human Rights Watch a Nova York per reclamar la llibertat dels presos polítics de Birmània l'any 2020. Es tracta d'una instal·lació que reprodueix 200 cel·les en què els barrots són bolígrafs i dins de cadascuna d'elles hi ha imatges d'alguns dels represaliats pel procés. Durant tota la jornada d'aquest divendres, els ciutadans poden agafar els bolígrafs i sumar la seva signatura a la carta que serà enviada al president del govern espanyol.

Carta de Jordi Cuixart al president espanyol, Pedro Sánchez by naciodigital on Scribd

