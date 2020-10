Les pujades d'impostos que vol aplicar el govern espanyol

L'IRPF no pujarà per les rendes altes aquest 2021, en qualsevol cas. Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en un fòrum organitzat per Deloitte i El País en què ha argumentat que "no és el moment per fer-ho" en plena baixada de la recaptació per la sacsejada econòmica causada per la crisi sanitària. L'augment d'aquest impost, que forma part de l'acord de coalició entre PSOE i Unides Podem, arribarà "al llarg de la legislatura".



La ministra també ha explicat que l'executiu espanyol no redueix l'IVA de les mascaretes, tal com reclamen alguns col·lectius, perquè la legislació europea ho impedeix. En el mateix fòrum, Montero ha animat els empresaris a presentar projectes candidats a rebre finançament dels fons europeus de recuperació. Al full de ruta pressupostari de l'executiu espanyol també hi ha possibles canvis en impostos indirectes, que no es concreten en el pla enviat a Europa, on només s'apunta que permetrien "reforçar la progressivitat del sistema impositiu", segons La Moncloa.

Nous impostos a la vista. El govern espanyol preveu apujar l'IVA de les begudes ensucrades del 10% al 21% el 2021, una mesura per millorar la salut ciutadana amb què s'espera recaptar 400 milions d'euros (340 milions el 2021 i 60 més el 2022).Així consta al pla pressupostari enviat per l'executiu de Pedro Sánchez a Brussel·les. La Moncloa també planeja establir un impost als envasos de plàstic no reutilitzables per reduir la petjada ecològica d'aquests productes. Aquest gravamen aportaria 491 milions d'euros el 2021.Una altra via de recaptació són la taxa Tobin a les transaccions financeres i l'impost a determinats serveis digitals, conegut com a 'taxa Google', que ja estan aprovats i entraran en vigor al gener. A més, l'executiu espanyol, explica a Brussel·les que recaptarà 828 milions d'euros amb la nova llei de lluita contra el frau , que inclou la limitació dels pagaments en efectiu entre empreses a 1.000 euros, entre d'altres mesures.En total, el govern de Sánchez espera obtenir 9.170 milions euros més de recaptació, repartits entre 6.847 milions el 2021 i 2.323 milions el 2022. Ara bé, perquè entrin en vigor els augments d'impostos abans l'executiu espanyol haurà de tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat, que encara no ha presentat.

