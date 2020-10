Salut vacunarà de la grip en 45 espais municipals de Barcelona per rebaixar la saturació als CAP

Altres notícies que et poden interessar

Els veïns de Barcelona podran ser vacunats de la grip en 45 espais municipals que l'Ajuntament cedirà al Departament de Salut, amb l'objectiu de rebaixar la situació de saturació que viuen els CAP. "La cessió d'espais ha de permetre rebaixar la tensió i la pressió als CAP", ha assegurat la regidora de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa. La sotsdirectora del CatSalut, Marta Chandre ha assegurat que una de les prioritats és reduir el risc d'exposició a la Covid-19 per part de la població de risc.La mesura arriba en un moment en què els CAP han alçat la veu per denunciar la saturació als ambulatoris. L'atenció primària, de fet, va convocar una vaga per aquesta setmana que finalment va quedar suspesa el segon dia a causa de la situació epidemiològica. Tarafa i Chandre han avançat que l'Ajuntament i la Generalitat valoraran si els equipaments cedits continuaran a disposició de Salut més enllà del període de vacunació.Alguns dels espais que se cediran a Salut són l'Aula 0 del Macba, l'espai veïnal de Calàbria 66, el Centre Cívic del Carmel o el Centre Cívic de Vallvidrera.Segons Tarafa, la situació als CAP de Barcelona és de "màxima tensió". Per a Chandre, a banda de reduir el risc d'exposició a al Covid-19 de la població més vulnerable, l'objectiu també és "evitar imatges de saturació".Les dimensions d'alguns CAP de Barcelona dificulten poder mantenir un doble circuit per separar els pacients sospitosos de tenir Covid-19 dels que no ho són. De fet, fins a set ambulatotris de la capital estan pendents de trasllat a una nova ubicació des del 2008, quan l'Ajuntament i la Generalitat ho van acordar en un Pacte de Ciutat.Chandre ha informat que enguany Salut ha incrementat en 250.000 les dosis de vacunes de la grip. El departament s'ha marcat com a objectiu augmentar la "cobertura" de la vacuna, tenint especialment en compte la gent gran, les dones embarassades, el personal sanitari i els treballadors de sectors essencials.

