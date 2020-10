Què es pot fer i què no en aquests moments a Catalunya?

Altres notícies que et poden interessar

Més enllà del tancament de bars i restaurants, hi ha una sèrie de restriccions noves a Catalunya per l'evolució epidemiològica de la pandèmia del coronavirus. A l'espera de la resolució del TSJC sobre algunes de les mesures, el Procicat ha elaborat un document per detallar què es pot fer i què no ara mateix a Catalunya.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Es demana intentar mantenir les bombolles de convivència.- A l'espera del TSJC, es prohibeixen les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.- Prohibit menjar i beure en espais públics.- Establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i d'altres de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i veterinaris, oberts al 50% d'aforament.- La resta de comerços minoristes, oberts al 30% d'aforament.- Els establiments amb més de 400 m2 i centres comercials han de tenir control d'accés i aforament en temps real.- Restringit l'accés i ús de zones recreatives.- Només una persona per emprovador.- Els mercats sedentaris, al 30% d'aforament.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Prohibida l'obertura d'empreses que impliquen contacte personal proper excepte en casos essencials, sanitaris o sociosanitaris.- Prohibits els serveis de tractament de bellesa, excepte perruqueria.- Suspeses les fires comercials- A l'espera del TSJC, assistència limitada al 50% de l'aforament.- Aforament al 50% amb seients preassignats i registre de dades de contacte.- Obligació de tancar a les 23.00 h.- Tancament de parcs i fires d'atraccions, incloses les estructures no permanents desmuntables.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Instal·lacions i equipaments esportius lúdics amb control d'accés i amb aforament al 50%.- Competicions no professionals d'àmbit català ajornades.- Tancament dels espais esportius no supervisats.- Bars i restaurants tancats, excepte per entregar a domicili o recollir el menjar a l'establiment.- Exclosos els restaurants d'hotels per a ús dels clients. També en centres sanitaris i socials.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- A l'espera del TSJC, la docència teòrica ha de ser en format virtual.- Prioritzar el teletreball i reforçar el control dels espais comuns.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

