Barcelona reclama als jutjats tancar el CIE per evitar la propagació de la Covid-19

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat al jutjat d'instrucció 30 de la capital que ordeni el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, després que un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) determini que no es pot "garantir" la salut dels interns a causa de la pandèmia de Covid-19.El CIE ja va estar tancat durant els primers mesos de la pandèmia i va reobrir el 5 d'octubre. El dia 14 ja s'hi ha registrat el primer positiu i una inspecció de l'ASPB conclou que el centre no disposa dels protocols i infraestructures necessaris per contenir la propagació del virus.Segons l'agència, el CIE no disposa d'un "pla de contingència complet" i qualifica de "contactes estrets" els 39 interns que comparteixen mòdul amb el positiu registrat. D'aquests, només tres disposen d'un espai adequat per fer la quarantena corresponent.En aquest escenari, l'agència determina que el CIE no pot fer la "sectorització necessària" i demana als jutjats que ordeni el trasllat dels 36 contactes que no poden fer aïllament adequat a "un altre recurs".Per l'agència, el tancament evitaria el contagi d'interns i funcionaris i permetria minimitzar el risc per a la salut pública.

