La falta de mesures de seguretat van causar la mort d'un treballador a l'empresa Iqoxe el juliol

FOTOS Explota la petroquímica de Tarragona Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Foto: ACN i Bombers de la Generalitat Previous Next

Inspecció de Treball ha reconegut que "la manca de mesures de seguretat a Iqoxe" van ser la causa de la mort d'un treballador , el passat mes de juliol, a la planta d'Emulsiones Poliméricas del grup, a Vila-seca. L'equip de salut laboral de l'UGT FICA de Catalunya va presentar un denúncia on indicava que s'havia incomplert la normativa vigent en matèria de seguretat i salut a la feina en aquest "fatídic accident".La víctima, un veí de Tarragona de 62 anys, va caure de deu metres pel forat d'un muntacàrregues que havia revisat. L'home treballava per l'empresa Dominion Global, subcontractada per Iqoxe Emulsiones Poliméricas per fer tasques de manteniment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor