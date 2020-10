Arrenca la 23a Fira Mediterrània de Manresa amb fortes mesures de seguretat

ZA! & la TransMegaCobla han estat els encarregats d'inaugurar la 23a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Es tracta de la fusió del duet ZA! amb quatre músics experimentats de cobla tradicional (Xavi Torrent, Pep Moliner, Jordi Casas i Xavi Molina) i les dues integrants de Tarta Relena. El resultat és un octet musical que aposta pel multiinstrumentalisme i el rock psicodèlic. La fira arriba en un moment especialment complicat per la pandèmia de la covid-19, ja que aquest divendres entren en vigor noves mesures restrictives com el tancament de bars i la reducció de l'aforament dels espectacles al 50%. Davant d'això, la fira ha hagut d'adaptar la graella i reubicar els espectacles que a acabaven més tard de les 11 de la nit.El concert de música mediterrània passat pel filtre de la distorsió i la psicodèlia dels ZA! ha donat el tret de sortida a l'edició més atípica de la Fira Mediterrània de Manresa. La proposta de ZA! & la Transmegacobla va sorgir d'una experiència a la Fira Mediterrània del 2018, quan la MegaCobla -un quartet de vents de cobla tradicional- va participar a un taller amb el duet ZA!. La bona entesa entre les dues formacions va fer que decidissin engegar un projecte més sòlid que ha culminat amb un seguit de cançons pròpies.Una de les peculiaritats del projecte és que la llengua escollida per cantar els temes és el fenici, una llengua morta del mediterrani. Això ha estat possible gràcies a la investigació d'Helena Ros, de Tarta Relena, que combina la seva faceta de cantant amb la de lingüista. Es dona el cas que de les dues integrants de Tarta Relena només una ha pogut assistir a l'espectacle, ja que l'altra es troba en quarantena a casa, tot i que s'ha fet una connexió "virtual" amb ella.El Teatre Kursaal ha exhaurit totes les entrades disponibles de la funció, tenint en compte que les noves mesures per contenir la covid-19 limiten l'aforament al 50%.Durant els discursos inaugurals, tant el director artístic de la fira, Jordi Fosas, com la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, han coincidit a afirmar que la cultura, a banda de segura, és més necessària que mai. "Des de la represa el passat mes de juny fins ara no hi ha hagut cap rebrot al món de la cultura i això vol dir que les coses s'estan fent bé", ha subratllat Ponsa, que ha afegit que "a més, la cultura és essencial perquè són els nostres metges de l'ànima". "Us imagineu haver passat el confinament sense tenir accés a la cultura?", s'ha preguntat la consellera, que creu que "hem de retornar a la cultura tot allò que ens ha donat" i, per això, ha animat a la població a participar dels actes culturals. La consellera i l'alcalde de Manresa han volgut recordar l'exconseller Lluís Puig.El director artístic de la fira, Jordi Fosas, ha explicat que de cara l'organització de la fira d'enguany ha estat clau la flexibilitat: "volíem que la fira fos flexible i híbrida i que anés basculant entre la presencialitat i l'online". "Ahir un dels escenaris era la possibilitat que la fira passés a ser completament online, però som una activitat declarada bé essencial i, per tant, toca gaudir-la", ha expressat Fosas. En aquest sentit, el director artístic del certamen ha volgut subratllar que més enllà del concepte que la cultura és segura "ens toca defensar que la cultura és sana".La pandèmia del coronavirus ha afectat notablement la programació de la Fira Mediterrània. El certamen ha hagut de reduir el nombre d'espectadors i actuacions, distribuïdes en sis dies per garantir les mesures de seguretat. A més, la mascareta serà obligatòria en tots els espectacles, es respectarà la distància en les cues d'entrada i l'organització facilitarà gel per netejar-se les mans. Al mateix temps, aquesta 23a edició de la Fira constarà de tres dies d'activitats virtuals i tres de presencials que acabaran diumenge. En total, hi participaran 56 companyies que faran 46 espectacles en viu, a 13 espais diferents.

