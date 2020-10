Enxampen a Catalunya un fugitiu homicida alemany

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la BKA d'Alemanya i la Policia Local de l'Hospitalet de l'Infant, han detingut un fugitiu a què li constava una ordre europea de detenció i lliurament interposada per les autoritats alemanyes per un suposat homicidi en el qual la víctima va morir després de rebre un tret al cor.Les investigacions van començar el passat 24 d'agost, quan la Policia Nacional va rebre una informació de la BKA alemanya sol·licitant la seva localització i detenció.Després la confrontació i peritatge de les empremtes aportades, es va poder determinar que coincidien plenament amb les d'un individu que residia amb identitat grega a la localitat de l'Hospitalet de l'Infant. Des de llavors, els agents encarregats de la investigació van realitzar comprovacions en els voltants de el domicili, on van localitzar el fugitiu alemany, que en aquests moments portava un document d'identitat grec amb foto inclosa.Els fets pels quals era buscat es remunten a el 7 d'agost de 2019, quan el detingut va entrar en un restaurant d'Alemanya i va disparar en vuit ocasions a la seva víctima. Dels quatre impactes que va rebre, un li va travessar el cor, morint dessagnada. Les autoritats alemanyes li van imposar una pena de cadena perpètua.

