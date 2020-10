Quin paper juguen les reinfeccions de coronavirus en l'evolució de la pandèmia?

Altres notícies que et poden interessar

Més enllà de la vacuna, un dels altres fronts oberts que tenen els científics contra el conronavirus són les reinfeccions. Quant de temps ha de passar fins que una persona es pugui reinfectar? El segon cop es desenvoluparan símptomes igual de greus o seran més lleus? Estudis científics recollits per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) apunten que les reinfeccions del coronavirus SARS-CoV-2 que s'han documentat fins ara són una "excepció" però que casos d'un segon contagi són "esperables"."És possible que la incidència de reinfeccions augmenti a partir dels 6-12 mesos si la immunitat és de curta duració", explica un dels textos que forma part d'una sèrie de notes de debat sobre la pandèmia i que els investigadors elaboren a partir de la millor informació científica disponible.Fins ara s'han recollit en publicacions científiques almenys sis casos de reinfecció a tot el món, però no se'n descarta una subestimació per la sobrecàrrega dels sistemes sanitaris o per passar inadvertits si són asimptomàtics.Els investigadors d'ISGlobal recullen que hi ha tres preguntes clau sobre les reinfeccions que, de moment, no es poden contestar amb certesa: la freqüència, la gravetat del segon episodi i el paper en la transmissió. Les respostes a aquestes preguntes tindran implicacions clíniques i epidemiològiques i un impacte en l'estratègia davant de la Covid-19, sobretot en aquesta segona fase de la pandèmia.El document assenyala que, tot i que fins ara s'han documentat poques reinfeccions i de moment no són "motiu d'alarma", encara se'n desconeix la freqüència i les conseqüències a nivell individual -com la gravetat dels símptomes en la segona infecció- o poblacional - la capacitat de propagar el virus-. Per aquest motiu els autors del document subratllen que és necessari que les persones que han passat la infecció mantinguin les mateixes mesures d'higiene i prevenció que la resta.Els investigadors d'ISGlobal escriuen que es necessita més informació sobre el tipus i la duració de la immunitat natural i de la que pugui aportar la vacuna i apunten que si les reinfeccions fossin marginals, no seria necessari incloure les persones que mantinguin anticossos en les campanyes inicials de vacunació, quan la demanda serà molt superior a les dosis disponibles. Ara bé, si s'acaba veient que les reinfeccions són freqüents, "això podria significar que caldrà administrar reforços de la vacuna al cap de cert temps o de manera regular".De fet, una de les grans preguntes és quin tipus i llindar d'anticossos i limfòcits T protegeix davant de la infecció i, en conseqüència, si caldrà vacunar més d'una vegada. Això no significaria que les vacunes no siguin efectives, però podria implicar que es necessiti més d'una dosi al llarg del temps, com passa en altres vaccins.

