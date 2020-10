Mor Joan Gaspar Farreras, el galerista de Picasso

Lamentem el decés de Joan Gaspar Farreras, membre del Patronat del #MuseuPicasso i galerista apassionat del pintor.

👇 pic.twitter.com/QZvSIoSvhj — Museu Picasso, Bcn (@museupicasso) October 16, 2020 Gaspar va ser el responsable de la primera exposició de Pablo Picasso a Barcelona, l'any 1960, a l'antiga Sala Gaspar del carrer Consell de Cent. La mostra va esdevenir una fita històrica per les llargues cues de persones que volien visitar una selecció d'obres feta pel mateix pintor. Fill d'una família vinculada al galerisme i l'art, va obrir el 1992 la galeria Joan Gaspar a la plaça Letamendi amb una nova exposició de l'obra gràfica de Picasso. El 2003 va obrir un centre a Madrid, que va tancar el 2015.

Procedent d'una saga de galeristes que van crear escola i que van ser companys de viatge dels millors artistes de la seva època, entre el 1972 i 1991 va formar part de l’equip de direcció de la Sala Gaspar, galeria fundada el 1909. El 1992 Joan Gaspar i Núria Ridameya obren la seva pròpia sala d’exhibició en l’espai on el 1974 s’havia instal·lat la seu barcelonesa de la galería Theo, a la Plaça de Letamendi.

Joan Gaspar va promoure artistes de les avantguardes històriques com Braque, Joan Miró, Antoni Clavé, Alexander Calder, Josep de Togores, Apel.les Fenosa, Antoni Tàpies i Eduardo Chillida. Pero també artistes contemporanis com Enrique Brinkmann, Etienne Krähenbühl, Jean-Baptiste Huynh, Jordi Isern, Concha Sampol e Igor Mitoraj. Onze anys més tard, el 2003, Joan Gaspar inaugura una nova sala a Madrid, que va tancar al 2015. Des del començament la galeria col·labora amb institucions i museus en l’organització d’exposicions nacionals i internacionals en el MNCARS, en el MNAC, en el Centro Cultural Conde Duque o en el Museu Picasso de Barcelona.

Recentment Joan Gaspar va tornar a traslladar la galeria barcelonina al carrer de Consell de Cent, just davant on va néixer la històrica i primera galeria que van fundar al 1909 el seu avi Joan Gaspar i Xalabarder, com a botiga per a emmarcar obres.

Condols

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que, amb la seva mort, "el món de la cultura està de dol". "Mor Joan Gaspar, el galerista de Picasso i de tants altres artistes que han passat per la seva sala. El nostre condol a la família, descansi en pau", ha expressat en una piulada a Twitter.

Des de l'associació Art Barcelona també han manifestat el "més sentit condol" per la mort de Gaspar, membre de l'associació.

