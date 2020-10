Tot sobre el vot de censura contra Bartomeu

El Futbol Club Barcelona ja ha elaborat el protocol per votar la moció de censura contra Bartomeu i la seva junta directiva. La proposta del club, consensuada amb la Federació Catalana de Futbol (cedirà delegacions territorials per votar), és de votar en dos dies. El protocol està ara en mans de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat, que el farà arribar al Procicat per aprovar-lo o no.El Barça planteja realitzar el referèndum el diumenge 1 i el dilluns 2 de novembre.Conjuntament amb la federació, el club ha volgut descentralitzar les urnes. Així, a Catalunya hi ha 13 punts de votació: Barcelona (Camp Nou), Lleida, Girona, Tarragona, Sabadell, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Granollers, Mataró, Manresa, Vic i Vilanova del Camí.Hi ha 8 seus en diversos punts: Madrid, Andorra, València, Palma, Sevilla, Saragossa, Bilbao i Santiago.Consten de tres opcions: "Sí al vot de censura", "No al vot de censura" i el vot en blanc.La moció necessita dos terços dels vots totals (un 66,7%) per cessar Bartomeu i convocar eleccions.El president i la seva junta acabarien el mandat. Les eleccions estan programades pel 20 i 21 de març, també en dos dies per la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor