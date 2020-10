PortAventura tanca per les noves restriccions del Govern

El parc temàtic PortAventura World ha decidit tancar des d'aquest divendres 16 d'octubre arran de les restriccions imposades per la Generalitat i que tot just fa poques hores que s'han publicat al DOGC. Des del mateix parc s'informa que el tancament serà provisional, fins al 30 d'octubre, i que l'empresa "aplicarà totes les instruccions i recomanacions que resultin d'aquestes mesures, prenent les màximes precaucions i sempre en coordinació amb les autoritats sanitàries".Des de l'anunci de les restriccions per part de la Generalitat, PortAventura no s'havia volgut pronunciar fins que no estigués publicat al DOGC la resolució de tancament de bars i restaurants, entre d'altres, durant els pròxims quinze dies. Ara asseguren que la seva voluntat és garantir "la salut i la seguretat de tots els nostres clients, empleats i col·laboradors".Precisament aquest passat cap de setmana, pont del Pilar, es van produir diverses queixes per aglomeracions de gent a PortAventura , així com cues en moltes atraccions i parades de venda de menjar. Des de la companyia van assegurar, però, que es va complir en tot moment el 30% d'aforament imposat per la Generalitat.

