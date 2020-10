Torrent activarà dimecres que ve el calendari per a les eleccions del 14 de febrer

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que ha constatat en els darrers deu dies hàbils la "impossibilitat" de celebrar un ple d'investidura perquè no s'ha presentat cap candidat i que, per tant, dimecres que ve en un ple anunciarà l'activació dels dos mesos de descompte abans de la dissolució automàtica de la cambra. Passat aquest període, si no es produeix cap investidura, les eleccions quedaran convocades al cap de 54 dies, és a dir, el 14 de febrer, tal i com va avançar NacióDigital. Torrent ha precisat que, en el ple que està convocat per a la setmana que ve, llegirà just abans de la sessió de control una resolució per comunicar que a partir de l'endemà començarà a comptar el termini de dos mesos, un acte que, seguint l'informe dels lletrats, serà considerat equivalent a una investidura fallida. És la primera vegada en què el Parlament es troba amb aquestes circumstàncies després de la inhabilitació de Quim Torra com a president. En aquest ple, s'obrirà un torn per a què els grups parlamentaris expressin el seu posicionament.Durant els dos mesos que començaran a partir de dijous, el Parlament mantindrà la seva activitat habitual. Si en aquest termini que finalitzarà el 22 de desembre el president constata que no hi ha cap investidura viable, el decret de convocatòria d'eleccions se signarà de forma automàtica i els comicis se celebraran 54 dies després, és a dir, el 14 de febrer. Durant el temps en què la cambra estigui dissolta, funcionarà la comissió permanent fins a la data a de les eleccions, tal com estableix la llei.Torrent ha deixat clar que el decret de convocatòria automàtic recaurà sobre el Govern i que, per tant, serà ell també qui haurà de valorar la idoneïtat de la celebració de les eleccions en funció de la situació epidemiològica.

