Un 18,7% de pimes i autònoms es plantegen tancar el negoci

Un 18,7% de pimes i autònoms s'han plantejat tancar els seus negocis per l'impacte de la pandèmia, segons l'informe presentat aquest divendres per la patronal Pimec a partir d'una enquesta elaborada el setembre. La xifra és una de les més preocupants que inclou l'informe i suposa un increment del 5% respecte al 13% de l'enquesta anterior feta per la Pimec el mes de maig. "Això augura que es produiran EROs", ha dit Josep González, el president de la petita i mitjana empresa.Sobre les mesures de restricció anunciades pel Govern , Josep González s'ha mostrat crític: "Trobem que es dona una improvisació constant". El líder de la Pimec ha defensat que caldria ser més gradual en les mesures a adoptar: "No calia tancar els locals, que en general han complert amb les mesures establertes. La gent es relaxa en els ambients més familiars i no és als locals on hi ha hagut més relaxament. No hi ha hagut contagis significatius en els llocs de treball". La Pimec ha mostrat el seu suport a les protestes d'avui dels sectors econòmics. "L'objectiu dels governs ha de ser evitar el tancament de les empreses".González ha assegurat que "s'hauria d'haver actuat d'una altra manera per assolir l'objectiu essencial, que és que no es tanquin els negocis". Ha reclamat de nou l'ampliació dels ERTO i ha demanat com a mesura fonamental ampliar les xifres d'ajuda anunciades pel Govern als sectors afectats, establertes en aquests moments en uns 40 milions d'euros que ha considerat insuficients, a banda de plantejar condonacions d'impostos. Segons els càlculs que ha fet la Pimec, bars i restaurants deixaran d'ingressar 780 milions d'euros pel tancament de 15 dies que ha decretat el Govern per frenar la corba de contagis.Respecte a l'activitat econòmica dels mesos de juliol i agost, un 46,3% en fan una valoració negativa o molt negativa, i un 23,6% la valoren positivament. En el moment de fer l'enquesta, a mitjan setembre, un 41,7% manifesta que la seva activitat està per sota del 50%, un 45,2% entre el 50 i el 100% de l'activitat normal i un 5,2% manifesta que continua sense activitat.Els problemes de tresoreria afecten una de cada dues pimes, una dada preocupant, tot i que s'ha produït una lleugera millora en relació a l'anterior enquesta del maig. Tres de cada quatre pimes i autònoms (un 72%) citen la caiguda de les comandes com el principal problema que han d'afrontar. La Pimec destaca aquest factor com un senyal del fet que la represa econòmica està sent molt lenta i que es fa imprescindible engegar mesures per motivar la demanda.El 48,3% de les pimes i autònoms que han participat en la consulta de la Pimec han presentat un ERTO. Un 53,7% de les plantilles que ho han fet manifesten que ha afectat més del 75% dels seus treballadors. Una clara majoria, un 64,4% de les empreses petites i mitjanes i dels autònoms creuen que els ERTO s'haurien d'allargar fins entrat el 2021.El gerent de la Pimec, Àngel Hermosilla, ha explicat que calen mesures diferents per respondre a la crisi: "Fins a l'estiu, s'afrontava un problema de demanda, cosa que exigia donar més liquiditat, que es va fer a través de l'ICO. Ara continuem amb un problema de demanda, però tenim sobretot un problema financer i d'endeutament important". Un 68% de pimes i autònoms preveuen problemes financers, i d'aquests un 24% el preveu per abans d'acabar l'any.L'estudi també assenyala un fort impacte de la crisi de les pimes en l'ocupació. Només una de cada tres empreses creu que necessitarà el 100% de la seva plantilla actual per cobrir la seva activitat. Un 38,8% considera que necessitarà del 75 al 100% i un 14,8% només del 50 al 75% dels seus treballadors.

