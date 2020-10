El risc de rebrot baixa per primer cop en els últims quinze dies

Altres notícies que et poden interessar

Lleu descens del risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya després de dies disparat. El mateix dia en què entra en vigor el tancament de bars i restaurants , Salut ha situat el risc de rebrot a 367,28 punts, allunyant-se una mica més dels quasi 380, però sent una xifra igual d'alarmant. Les dades del Departament de Salut d'aquest divendres també situen la velocitat de contagi a 1,37, una mica menys que fa 24 hores.Aquest divendres s'han registrat 2.716 nous positius per PCR, elevant el total a 167.455. Així, el global acumulat pateix un increment de 2.853 nous positius, elevant el total des de l'inici de la pandèmia a 194.298.També s'ha informat de 15 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.577.Actualment hi ha 1.101 persones ingressades per coronavirus als hospitals (39 més), 191 de les quals a l'UCI (tres més que ahir).

