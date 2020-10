El govern espanyol descarta un confinament domiciliari però avisa que el proper mig any serà «complicat»

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat, almenys per ara, un confinament domiciliari com el de la primera onada de la pandèmia, però ha advertit, en una entrevista a RAC 1 , que els pròxims "cinc o sis mesos seran complicats" i que caldrà continuar fent esforços i "renúncies". El govern espanyol manté que les primeres dosis de la vacuna arribaran a Espanya a finals d'aquest any o a principis del que ve. Amb tot, ha subratllat que aquest escenari haurà de seguir convivint amb les mesures de seguretat i de precaució.Illa ha precisat que en els propers mesos es prioritzaran les mesures "quirúrgiques" i de "curta durada" i ha explicat que aquesta segona onada de la pandèmia és, de moment, "diferent" de la primera. Ha argumentat que no hi ha tanta letalitat, que es detecten més casos -en la primera sobre un 10% i ara, ha dit, entre el 60 i el 80% dels casos- i els contagiats són més joves. "Això no vol dir que la situació no sigui preocupant. S'han de prendre mesures ràpidament i proporcionades", ha dit.En aquest sentit, Illa ha defensat les mesures preses per a Catalunya i ha assegurat que és "molt millor actuar preventivament i amb molta contundència que no esperar que apareguin els casos i reaccionar". Ha avançat també que aquest Nadal no estarà resolta la pandèmia i que, per tant, les festes continuaran marcades per les mesures sanitàries. "No serà un Nadal normal. L'haurem de viure diferent. Les previsions que tenim és que al desembre això no haurà acabat", ha assegurat.El ministre no ha detallat, però, si s'aixecarà o no la restricció de trobades de màxim sis persones perquè això estarà condicionat a la situació de la pandèmia. "No vull anticipar res. Queden dos mesos i escaig. Es tractaria d’arribar en les millors condicions possibles", ha afirmat.Illa sí que ha estat contundent quan ha advertit que caldrà combatre el missatge "anticientífic" dels que defensen que la població no s'haurà de vacunar. "Els combatrem comunicativament", ha alertat. La distribució de la vacuna, quan arribi, ha explicat que serà "equitativa" a les diferents comunitats i ha augurat que ha de permetre arribar a l'estiu que ve en unes millors condicions.

