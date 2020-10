VÍDEO Pilar Rahola, quan es compleixen 3 anys de presó dels Jordis: «Els hi han robat més de 1.000 dies»

"Els hi han robat més de 1.000 dies", així de contundent es mostra la periodista Pilar Rahola quan es compleixen tres anys de l'empresonament dels Jordis. En un vídeo publicat aquest divendres a "Paraula de Rahola", recorda la situació que viuen els líders independentistes des que el 16 d'octubre del 2017 van ser detinguts per haver intercedit entre la Guàrdia Civil i els manifestants a la conselleria d'Economia el 20-S."Més d'un milió i mig de minuts furtats als Jordis i a les seves famílies" denúncia Rahola, que assegura que "l'Estat necessitava empresonar els líders socials per enviar un missatge" i mostrar que "no és només una causa contra uns líders, és una causa general contra Catalunya i l'independentisme, contra l'autodeterminació i la causa de la llibertat".

