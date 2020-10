La segona onada s'escampa per Europa: cinc estats ja superen Espanya en contagis

Fins fa escassament dues setmanes, Espanya era una raresa a Europa, l'estat capdavanter en contagis des de principis d'agost i en morts des de finals de setembre , on la pandèmia estava menys controlada i amb nombroses regions entre les més afectades del continent, mentre que la resta del països tenien força en ordre la situació. En pocs dies, però, la situació ja ha canviat força i fins a cinc estats la superen en ràtios de positius, fet que els ha obligat a prendre també mesures de contenció Amb dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit, la major incidència recent del coronavirus s'ha desplaçat progressivament cap al nord dels Pirineus, tot i que mantenint-se sobretot en la zona oest del continent. Tot i això, és Txèquia qui lidera la ràtio tant de contagis, amb 521,5 per cada 100.000 habitants, en les dues últimes setmanes, com de morts, amb 40,7 morts per cada milió d'habitants, en el mateix període.Txèquia va ser la primera en prendre el relleu en incidència recent del coronavirus a Espanya, la qual va començar a reduir l'afectació a principis de mes. Ho va fer el 5 d'octubre, però poc després també ho va fer Bèlgica, la qual, tal com s'observa en el gràfic inferior, augmenta a gran velocitat la ràtio de contagis, situant-se ara en 495,9, molt per damunt del que ha arribat a estar-ho Espanya des de la fi de l'estat d'alarma.També empitjora molt la situació dels Països Baixos (ràtio de 387) i França, que amb una ràtio de 299,7 positius per 100.000 habitants, just acaba de superar també Espanya, amb 293,8. De fet, si es tenen en compte les últimes dades, el Regne Unit ja superaria els 300 i també es trobaria per davant, per bé que, en el gràfic inferior, no es computen els de dimecres i dijous per evitar l'efecte dels retards en les notificacions. Els estats amb menors ràtios són Noruega (34,3), Xipre (38,1), Finlàndia (44,9), Grècia (46,1), Estònia (46,5) i Alemanya (50,6).Fins fa molt poc, Espanya era també l'estat europeu amb major percentatge de positius en els tests PCR, un mal senyal que indica que s'escapen molts contagis i, per tant, que la pandèmia està descontrolada. L'Organització Mundial de la Salut recomana que no se superi el 5% de positius, i ara Espanya ho duplica, amb 10,5%. Tot i això, fins a set estats presenten ara pitjors xifres, com clarament Txèquia (19,6%) i els Països Baixos (16,4%), cosa que indicaria que, en realitat, el nombre de contagis d'aquests països seria molt superior als del mapa i el gràfic anteriors. En canvi, tenen força sota control la pandèmia Xipre (0,8%), Dinamarca (1%), Alemanya (1,4%), Finlàndia (1,5%) i Luxemburg (1,6%).La millora de la situació d'Espanya, en tot cas, no es deu a que faci molts tests PCR per detectar més casos i, en especial, els asimptomàtics. En l'última setmana amb dades, en va fer 1.445,4 per cada 100.000 habitants, per sota d'uns altres 12 estats, començant per Luxemburg (6.452,6) i Dinamarca (3.968,7), però també d'Islàndia (3.968,7), Malta (3.336), Regne Unit (2.857,4), Bèlgica (2.679,7) o Xipre (2.416,5).Igualment, va haver-hi una setmana en què nou de les deu regions amb major incidència del coronavirus del continent eren autonomies de l'Estat, evidenciant fins a quin punt la pandèmia estava repartida internament. Ara només queda Navarra, en tercer lloc, mentre que Madrid, que ha estat la regió europea capdavantera durant força temps, ha caigut al lloc 14, per sota de Melilla (12). Catalunya es troba en la posició 51, amb 298,8 contagis per 100.000 habitants en dues setmanes, molt lluny de la regió de Brussel·les, en el primer lloc, amb 863,7, o de moltes regions txeques, les quals ocupen 12 dels primers 25 llocs.

