El PDECat es reconstrueix al Maresme després de la ruptura amb Junts

El PDECat renova la seva estructura territorial després de la trencadissa amb Junts. En una de les places on la formació manté diverses alcaldies, el Maresme, la formació presidida per David Bonvehí ha convocat una assemblea per triar una nova direcció executiva comarcal i quatre places de consellers que s'integraran al Consell Nacional del partit.Alcaldes com Jordi Mir (Cabrera), Jordi Menéndez (Premià de Mar), Montserrat Candini (Calella) i Joan Carles García Cañizares (Tordera) són alguns dels pesos pesants del PDECat a la comarca, on la formació assegura conservar el 72% de la militància després de les baixes de militants que han passat a formar part de Junts per Catalunya. Mir serà el president comarcal del partit.L'àmbit municipal és un dels àmbits on el partit postconvergent conserva parcel·les de poder després del trencament amb la formació de Carles Puigdemont. Reus, Mollerussa, Igualada o Tortosa són algunes de les localitats amb alcalde demòcrata.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor