L'OMS avisa Europa que la relaxació de mesures pot provocar 5 vegades més morts per Covid-19 que a l'abril

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avisat els països europeus que la relaxació de mesures per contenir la transmissió del coronavirus pot provocar que al gener es produeixin entre quatre i cinc vegades més morts per Covid-19 que les registres al mes d'abril.Així, Kluge ha recordat que estan augmentant el nombre de casos diaris, la pressió hospitalària i que la Covid-19 ja s'ha convertit en la cinquena causa principal de morts, arribant ja la xifra de 1.000 morts al dia. A més, ha comentat que Europa ja ha registrat la major incidència setmanal de casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb gairebé 700.000 casos notificats."Els casos confirmats ara han superat els 7 milions, passant de 6 a 7 milions de casos a només 10 dies. Durant el cap de setmana, es van assolir nous rècord amb totals diaris que van superar els 120 000 casos per primera vegada, tant el 9 com el 10 d'octubre", ha detallat el dirigent de l'OMS.En aquest sentit, Kluge ha reconegut que la situació és diferent de la que es va registrar a mitjans del mes de març, ja que es detecten el doble o el triple de casos i hi ha fins a cinc vegades menys morts. No obstant això, ha insistit que el "virus no ha canviat", ni s'ha tornat "més o menys perillós"."El rebrot de la corba epidemiològica és molt més gran, però el pendent és menor i menys fatal per ara, si bé té el potencial d'empitjorar dràsticament si la malaltia es propaga de nou a cohorts de més edat després de tenir més contactes socials en interiors", ha dit, per assegurar que les projeccions dels models epidemiològics" no són optimistes"