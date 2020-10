Més enllà del teletreball: l'auge del coliving i el workation

Altres notícies que et poden interessar

La paraula teletreball està aquests últims mesos en boca de tots. La crisi derivada de la pandèmia de la Covid ha impulsat sens dubte la feina a distància, i el que per una banda ha afectat el sector immobiliari, per l'altra ha creat noves tendències laborals. A AdolescentsXL han abordat l'auge del Workation i el Coliving, dos conceptes importats que sorgeixen del replantejament que han fet moltes persones sobre en quin tipus d'habitatge volen viure, a quina població, i com de prioritari és desplaçar-se per anar a l'oficina o lloc de treball.Les tendències laborals ja fa un temps que estan en revisió, segons el professor d'Economia i Empresa de la UOC i expert en benestar laboral, Manel Fernández. "Estem treballant amb models de segle passat, i fins i tot abans de la pandèmia ja hi havia tota un corrent de pensament que pronosticava un canvi en l'organització de les empreses", explica. Una evolució de model que ha acabat accelerant la pandèmia.En aquest nou escenari neix el coliving. Es tracta d'una tendència força recent que va arribar a Catalunya el 2016 però que tot just ara s'està implementant. Consisteix en un habitatge compartit entre persones que les uneixen uns mateixos interessos. Com a evolució del coworking, cadascú té la seva pròpia habitació amb lavabo i les zones comunes serveixen per treballar de forma col·laborativa. Així es crea una atmosfera de creativitat, dinamisme i intercanvi d'experiències.El CEO i fundador d'Ático Living Barcelona, un coliving que ha començat a funcionar aquest mes de setembre, Carles Ribes, defensa que a diferència de viure en un pis compartit, fer-ho en un coliving "facilita la forma de viure a les ciutats".Com que la manera de viure ha canviat en relació a la generació anterior, aquest model se sustenta en tres eixos principals: la flexibilitat, la conveniència i la comoditat. El primer facilita viure en més d'un lloc a la vegada i la idea de residència fixa, com l'entenien els nostres pares, es difumina.La conveniència té a veure amb un estil de vida nòmada i factible per canviar ipso facto quan els condicionants ho demanen i la comoditat apareix amb el "tot inclòs". El coliving té un preu tancat mensualment que ja inclou despeses d'electricitat, gas, connexió i neteja.Una altra tendència laboral que ens deixa la pandèmia és el workation. Una casa blanca, molta llum, mobles beige, cadires de palla, ordinador i cafè i el mar a davant. Això seria un bon exemple de workation. Significa treballar i viure, alhora, en un espai que faciliti el teletreball, sumant la feina -work- i les vacances -vacation-.El concepte intenta unir la feina remota amb un estil de vida més saludable o amb una qualitat de vida millor. I és que aquesta tendència permet traslladar la feina online a llocs més relaxants que el propi habitatge. Des d'illes fins a pobles perduts. Així ho explica Manel Fernández al programa Adolescents XL de Catalunya Ràdio A Catalunya, des del mes de setembre ja han aparegut les primeres mostres de workation. Tot i que és una tendència encara molt nova, ja es poden reservar conceptes que s'hi assimilen com el cas d'una agència de la Vall d'Aran que lloga apartaments oferint bona connexió a internet i zones adaptades al teletreball: espais aïllats i silenciosos. També és possible instal·lar-hi la teva oficina amb un escriptori gran a partir de 73 euros la nit.Una altra agència ofereix viles per llogar a Dènia o Xàtiva, al País Valencià, amb piscina exterior, bones vistes i wifi. En aquest cas, estar-hi dues setmanes surt per uns 3.000 euros. O The Cube, a Cadis, una vila de 8 habitacions que inclou vuit despatxos.Es pronostica que l'oferta de workation a Catalunya anirà més els pròxims mesos de tardor i hivern. Booking, la plataforma més gran d'allotjaments, també s'ha anticipat al boom dels lloguers de curta estada, precisament amb el Workation. En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, Glenn Fogel, CEO de la companyia, va assegurar que "des que la gent ha començat a treballar fora de l'oficina i ha descobert les comoditats de treballar des de casa, s'han adonat que ho poden fer també des de llocs remots de la muntanya o prop d'un llac"Segons un informe de la UOC, pionera d'estudis sobre el tema, el workation té dos beneficis principals. Un és que potencia el turisme laboral i fa que a moltes zones que estan despoblades hi arribi gent nova que els doni un nou sentit. I l'altre és que el treballador associa el treball a un espai agradable, vinculat a temps de qualitat o d'oci, cosa que influeix directament en la motivació, en les ganes de treballar.A l'altra cara de la moneda, hi ha perills que cal evitar. És important entendre que amb el workation es treballa des d'un lloc diferent del que s'està acostumat i que ofereix tranquil·litat, però cal no confondre-ho amb estar de vacances com a tal. A més, és necessari posar límits i horaris durant el temps de teletraball, ja que tendim a no fer desconnexió laboral quan es treballa i es viu al mateix espai. El 79 % dels treballadors que teletreballa pateix la síndrome de l'"always on", de la connexió permanent, alerta Fernández.Els hotels catalans que vivien dels clients turistes també han hagut de buscar noves línies de negoci. És el cas del Gallery Hotel de Barcelona, que ha reobert després de sis mesos d'aturada amb les habitacions reconvertides en oficines per fer-hi teletreball. També ha habilitat sales per fer-hi coworking i reserves d'habitacions de llarga durada a partir de 900 euros al mes, amb dret de gaudir dels serveis de l'hotel.Aquest octubre a Barcelona hi ha oberts només el 30% dels allotjaments hotelers, que són prop d'un centenar. Amb l'aprovació del Procicat del tancament de bars i restaurants, aquests queden restringits únicament als hostes.

