Quines restriccions s'apliquen ja des de mitjanit a Catalunya?

Quines restriccions han entrat finalment en vigor i quines no aquesta passada nit? Malgrat que el TSJC no es pronunciarà fins aquest divendres, el Govern ha optat per publicar igualment al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la resolució amb totes les mesures per frenar la segona onada a Catalunya.Ara bé, l'executiu hi afegeix una disposició que deixa en suspens les qüestions que considera que afecten drets fonamentals, l'àmbit que sí que ha de rebre l'aval del TSJC. Quines són? Les mesures sobre reunions de més de sis persones, les classes a la universitat de manera telemàtica (les classes teòriques, però, ja s'estan fent a distància des d'aquest mateix dijous) i la limitació d'aforaments en els centres i activitats de culte. Aquestes no s'activaran fins a rebre l'aval judicial. Tota la resta, entre les quals hi ha l'ordre de tancar bars i restaurants o la limitació d'aforament en comerços, el Govern sí que les manté en considerar que no afecten drets fonamentals.

