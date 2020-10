Argimon desmenteix Mitjà: «Ningú m'ha frenat un pla»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha negat que la conselleria de Salut hagi frenat cap pla per fer front la pandèmia, com ha afirmat Oriol Mitjà en una entrevista a TV3 aquest dijous. Argimon ha destacat que les mesures que es plantegen han de ser "viables" per poder-se executar.D'aquesta manera, Argimon ha sortit al pas de les acusacions de Mitjà, que ha criticat durament la gestió d'un Govern "perillosament incompetent" a qui ha atribuït la taxa de morts a Catalunya, i ha assegurat que a la consellera de Salut, Alba Vergés, "li falta coneixement en medicina, salut pública i la humilitat per escoltar els experts que en saben"."Les persones que han estat al capdavant han estat perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball", ha etzibat l'investigador a TV3, on ha remarcat que els ciutadans d'Alemanya han tingut 10 vegades menys possibilitats de morir-se que els catalans, i els japonesos 100 vegades menys.Amb tot, Argimon ha assegurat que la corba de contagis a Catalunya creix més ràpid del que es preveia, i per frenar l'escalada de les infeccions cal restringir la mobilitat i limitar la interacció social. Per això ha defensat les restriccions aprovades aquest dimecres, pendents de l'autorització del TSJC, que inclouen el tancament de restaurants i bars durant quinze dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor