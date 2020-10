El Govern col·loca la llamborda «Stolpersteine» en homenatge a Lluís Companys

El Govern ha col·locat aquest dijous a la porta del Palau de la Generalitat la llamborda 'Stolpersteine' en commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys, de què enguany es commemora el 80è aniversari.L'encarregada de fer-ho ha estat Mariona Companys, familiar de l'expresident, que ha col·locat la placa acompanyada de la consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó; la consellera de Justícia, Ester Capella; l'expresident Quim Torra i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa.La llamborda, de color daurat, conté la inscripció "Aquí va viure el MHP Lluís Companys Jover" i les dates del seu naixement, exili i afusellament. Budó ha recordat que el Govern recorda l'efemèride cada 15 d'octubre i que l'objectiu de la placa commemorativa és "mantenir la memòria de la lluita col·lectiva".La presidenta de l'Associació d'Amistat entre Colònia i Barcelona, Heike Keilhofer, ha explicat que les llambordes 'Stolpersteine' són un projecte artístic per commemorar les víctimes de la dictadura nazi. La placa que homenatja Companys és una donació dels socis de l'associació a la ciutat de Barcelona i, en aquest sentit, Keilhofer ha reivindicat la voluntat de l'entitat de contribuir a la "memòria històrica compartida" entre Alemanya i Catalunya.A l'acte, el president inhabilitat ha assegurat que "encara és hora que Espanya demani perdó" per matar Companys i ha exigit un "gest de reparació col·lectiva que encara resta pendent". "Si l'assassinat del nostre president no va significar la renúncia als nostres anhels de llibertat, res no ens farà recular", ha proclamat Torra.L'homenatge ha acabat amb el lliurament a Mariona Companys d'un certificat de la Generalitat que anul·la el judici que va condemnar el president; i la interpretació del Cant dels Segadors. La col·locació de la llamborda tanca un seguit d'actes en record de Companys que van començar ahir dimecres amb un homenatge conjunt del Govern i el Parlament en què es va recordar que l'Estat encara no ha demanat perdó per l'afusellament.

