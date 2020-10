La Fiscalia avala les mesures del Govern per frenar el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia Superior de Catalunya no s'oposa a les mesures que el Govern va anunciar ahir per frenar l'epidèmia del coronavirus, segons ha informat Efe i han recollit diversos mitjans. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de decidir aquesta mateixa tarda si ratifica les restriccions, que han d'entrar en vigor aquesta nit segons el plans de la Generalitat. El ministeri públic ha emès un informe en què no posa objeccions a les mesures anunciades -que inclouen, entre d'altres, el tancament de bars i restaurants- i sosté que no suposen cap vulneració de drets fonamentals ni són desproporcionades.Amb el pronunciament favorable de la Fiscalia, ara la decisió recau sobre la sala contenciosa-administrativa del TSJC, que haurà de decidir en les properes hores. Aquest migdia, el jutge ha reclamat a la Generalitat concrecions sobre les restriccions que afecten els drets fonamentals dels ciutadans i hi ha detecat errors de forma, que s'han hagut de corregir. Concretament, al document presentat no hi havia ni firma, ni númeor de decret ni tampoc la data.La bateria de mesures anunciades ahir pel Govern i aplaudides avui pel Ministeri de Sanitat tenen per objectiu reduir els contagis de coronavirus a les portes de la segona onada. Contemplen el tancament de bars i restaurats, que només podran fer servei a domicili o per emportar, i limitacions d'aforament al comerços. La Generalitat vol que la societat limita al màxim la mobilitat i els contactes amb persones de fora de la bombolla, i per això hi haurà sancions d'entre 300 i 6.000 euros per a la gent que se salti les restriccions.Tot i així, el mateix doctor Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, admetia aquest matí que les mesures no serviran per doblegar la corba, però sí per guanyar temps davant del fet que la pressió hospitalària comença a incrementar-se. Ara com ara, no es contempla demanar un confinament perimetral de Catalunya, perquè els casos són interns i no exportats d'altres zones de l'Estat o altres països.Les restriccions s'han pres tot assumint el seu impacte econòmic i les inconcrecions dels ajuts per pal·liar-lo, el xoc amb els sectors afectats, especialment el de l'hostaleria i el de la cultura, i el cost social que impliquen unes mesures impopulars. "Cal actuar avui per evitar un confinament total en les properes setmanes", advertia ahir Pere Aragonès, al capdavant d'un Govern en funcions que esgota els darrers mesos de la legislatura al volant de la turbulenta gestió de la pandèmia.La Generalitat, que ha criticat durament com el govern espanyol va pilotar la primera onada i que ha assenyalat la Comunitat de Madrid com a exemple de mala gestió, afronta ara la prova del cotó. El tràgic balanç de víctimes acumulat, el sistema sanitari a la corda fluixa durant el pic, la intervenció tardana, el desconfinament amb presses i els dèficits del propi Govern a l'hora de combatre els rebrots a principis de l'estiu sense un sistema de rastreig prou sòlid són alguns dels elements de l'historial acumulat que han pesat a l'hora de dissenyar una resposta que busca esquivar errors ja experimentats.El TSJC reclama ara concrecions que hauran d'arribar en temps rècord si el Govern vol que el tribunal es pronunciï aquesta mateixa tarda sobre unes mesures que han d'entrar en vigor aquesta nit.

