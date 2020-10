Argimon: «La corba de contagis creix més ràpid del que esperàvem»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la corba de contagis a Catalunya creix més ràpid del que es preveia, i per frenar l'escalada de les infeccions cal restringir la mobilitat i limitar la interacció social. Per això ha defensat les restriccions aprovades aquest dimecres, pendents de l'autorització del TSJC, que inclouen el tancament de restaurants i bars durant quinze dies.Pel que fa a l'entrada en vigor de les mesures, Argimon ha pronosticat que el TSJC "en principi es pronunciarà demà", i si bé ha matisat que no està al cas dels detalls jurídics, ha afirmat que "no contempla res més" que la ratificació de les restriccions per part del tribunal.La velocitat de transmissió del virus al país s'ha incrementat des del 0,96 a 1,4 actuals, en un trencant així la tendència que fins ara estava estabilitzada al voltant de l'1. Aquest ritme de contagis implica que augmenten els pacients de Covid als hospitals i als centres de salut, amb la qual cosa es pot ressentir l'atenció a la resta de pacients.En aquest sentit, Argimon ha alertat que el nombre de llits hospitalaris d'UCI ocupats per malalts de Covid ha crescut de 140 a 190 en només dues setmanes, un augment del 30%. "Si omplim els hospitals de malalts covid no podrem donar atenció als que no en tenen o als crònics", ha advertit."Pensem en les persones que han perdut la feina i en les famílies que hi ha darrere del sector de la restauració quan fem algun tipus d'interacció que no val la pena", ha afirmat Argimon des del seu domicili, on està confinat per ser contacte directe d'un positiu per coronavirus. "Tots estem cansats psicològicament, però mirem de frenar aquesta corba", ha dit.Argimon ha reconegut que el tancament de bars i restaurants ha estat "la mesura més dura i més dràstica, i la que ha costat més prendre", però l'ha justificat perquè són un espai de socialització on els ciutadans es relaxen, tot i que els restauradors compleixin les mesures de seguretat. "Amb mesures més suau no ens en sortiríem i probablement hauríem de prendre mesures més dràstiques d'aquí 10 dies o un parell de setmanes", ha defensat.La finalitat de les mesures és "reduir la propagació a 1", és a dir, que cada infectat només n'encomani un altre. "No estic dient que aconseguim doblegar la corda, tant de bo, sinó que frenem l'escalada de la corba", ha apuntat, en una roda de premsa en què ha anunciat que es cribrarà tot el personal de les residències de persones grans i es realitzaran nous cribratges massius als barris del Raval i al Turó de la Peira, a més d'a les localitats de Mataró i Montcada.Argimon ha garantit que eventuals noves restriccions futures no afectarien el sistema educatiu. "Podríem arribar a tenir tancat tot menys l'educació primària i secundària. L'educació l'hem de preservar al 100%. Sabem que l'escola no és un amplificador del coronavirus, com sí ho és de la grip", ha assegurat.El Departament de Salut començarà a distribuir a finals d’aquesta setmana un milió de tests antígens per diagnosticar Covid-19, segons ha anunciat Argimon. Aquests tests podran substituir les proves PCR quan es consideri per criteris clínics, i serviran per "alliberar capacitat per fer PCR". Els tests començaran a fer-se servir durant la propera setmana.

